«Эгоисты заботятся о себе». Росберг раскритиковал топ-команды
Бывший пилот Mercedes недоволен тем, как лидеры Формулы 1 отстаивают свои интересы
В Формуле 1 продолжаются обсуждения снижения потолка расходов команд. Ранее участники чемпионата согласовали сумму в $150 млн в год с некоторыми исключениями, однако теперь часть команд пытается ее уменьшить.
На их стороне выступил и глава FIA Жан Тодт. Президент Международной автофедерации счел текущие бюджеты раздутыми. Пока сторонам не удается достичь согласия из-за позиции топ-команд. Чемпион мира 2016 года Нико Росберг раскритиковал тех, кто отказывается пойти на уступки ради спасения испытывающих кризис соперников.
«Если эгоисты будут заботиться только о себе, то все в этом спорте развалится, – сказал Росберг журналу L'Equipe. – Несколько крупных команд не играют в эту игру, держатся своих позиций.
Кто-то из лидеров уже сдался и принял потребности маленьких команд, потому что посмотрел на общую картину. Не будет никакого спорта, если две, три или четыре маленькие команды исчезнут. А значит, надо позаботиться о них и срочно принять меры для сокращений расходов».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Росберг В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Эгоисты заботятся о себе». Росберг раскритиковал топ-команды
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