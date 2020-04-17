«Эгоисты заботятся о себе». Росберг раскритиковал топ-команды

В Формуле 1 продолжаются обсуждения снижения потолка расходов команд. Ранее участники чемпионата согласовали сумму в $150 млн в год с некоторыми исключениями, однако теперь часть команд пытается ее уменьшить.

На их стороне выступил и глава FIA Жан Тодт. Президент Международной автофедерации счел текущие бюджеты раздутыми. Пока сторонам не удается достичь согласия из-за позиции топ-команд. Чемпион мира 2016 года Нико Росберг раскритиковал тех, кто отказывается пойти на уступки ради спасения испытывающих кризис соперников.

«Если эгоисты будут заботиться только о себе, то все в этом спорте развалится, – сказал Росберг журналу L'Equipe. – Несколько крупных команд не играют в эту игру, держатся своих позиций.

Кто-то из лидеров уже сдался и принял потребности маленьких команд, потому что посмотрел на общую картину. Не будет никакого спорта, если две, три или четыре маленькие команды исчезнут. А значит, надо позаботиться о них и срочно принять меры для сокращений расходов».