«Его вполне можно считать первым номером в Ferrari». Прост похвалил Леклера
Четырехкратный чемпион Формулы 1 расценил выступление монегаска в сезоне 2019 года как однозначный успех.
Шарль Леклер в 2019 году пришел в команду Ferrari и выиграл две гонки против одной победы у его напарника, четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Кроме того, Леклер выиграл больше всех поулов в 2019 году, а также опередил напарника в личном зачете.
Все эти успехи заставили многих говорить о том, что Леклер уже заслуживает звания первого гонщика в Скудерии. С этим согласен и четырехкратный чемпион мира Ален Прост.
«На пилотов Ferrari оказывалось невероятное давление, так что с этой точки зрения на данном этапе карьеры он добился полнейшего успеха, – сказал прост французскому изданию Auto Hebdo. – Шарль уже себя показал. Его вполне можно считать первым номером в Ferrari. Нужно быть очень сильным, чтобы опередить Себастьяна Феттеля в первый же год.
Не так важно, кто на самом деле из них быстрее. Важно, что Шарль показал себя очень зрелым гонщиком, который при необходимости готов выходить за пределы собственных возможностей».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Сергей Иванов
«Его вполне можно считать первым номером в Ferrari». Прост похвалил Леклера
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