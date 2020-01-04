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Формула 1 / Новость

«Его вполне можно считать первым номером в Ferrari». Прост похвалил Леклера

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«Его вполне можно считать первым номером в Ferrari». Прост похвалил Леклера
Автор:
, Редактор
4 янв. 2020 г., 14:09

Четырехкратный чемпион Формулы 1 расценил выступление монегаска в сезоне 2019 года как однозначный успех.

Шарль Леклер в 2019 году пришел в команду Ferrari и выиграл две гонки против одной победы у его напарника, четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Кроме того, Леклер выиграл больше всех поулов в 2019 году, а также опередил напарника в личном зачете.

Все эти успехи заставили многих говорить о том, что Леклер уже заслуживает звания первого гонщика в Скудерии. С этим согласен и четырехкратный чемпион мира Ален Прост.

«На пилотов Ferrari оказывалось невероятное давление, так что с этой точки зрения на данном этапе карьеры он добился полнейшего успеха, – сказал прост французскому изданию Auto Hebdo. – Шарль уже себя показал. Его вполне можно считать первым номером в Ferrari. Нужно быть очень сильным, чтобы опередить Себастьяна Феттеля в первый же год.

Не так важно, кто на самом деле из них быстрее. Важно, что Шарль показал себя очень зрелым гонщиком, который при необходимости готов выходить за пределы собственных возможностей».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Автор Сергей Иванов

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