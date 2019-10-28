«Его темп позволял рассчитывать на победу». Хорнер о гонке Ферстаппена

Макс Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации Гран При Мексики, но гонку начинал лишь с четвертого места после штрафа – судьи наказали голландца за слишком высокую скорость под желтыми флагами в месте аварии Валттери Боттаса.

В гонке пилот Red Bull сошелся в поединке с Льюисом Хэмилтоном в первых поворотах, между их машинами произошел контакт, и обоим пришлось выехать на траву.

Макс откатился на восьмое место и сразу же пошел в атаку на Валттери Боттаса на арене стадиона. Ему удалось опередить соперника, но тот задел заднее колесо машины Ферстаппена, что привело к проколу.

В результате голландцу пришлось ехать в боксы, а потом на протяжении 60 с лишним кругов использовать один комплект шин Hard. Он финишировал шестым, проиграв Хэмилтону минуту и десять секунд.

«Все это расстраивает, – сказал в воскресенье вечером глава RBR Кристиан Хорнер. – Даже после штрафа и потери поула он отчаянно сражался с Льюисом, оба оказались слишком широко во втором повороте, и ему пришлось уворачиваться, из-за чего были потеряны позиции. Но игра продолжалась.

На самом деле, гонку Макса перечеркнул прокол в эпизоде с Валттери. Вы видели его темп. В какой-то момент в начале дистанции он был на две секунды быстрее лидеров. Думаю, [без прокола] в этот момент с гонкой все было бы ясно. Полагаю, машина сегодня позволяла побеждать».

Хорнер добавил, что сама по себе потеря поула не помешала бы его гонщику: «Учитывая скорость Ferrari, у нас даже с поула не было шансов оказаться раньше них в первом повороте.

Думаю, не так и плохо стартовать со второго ряда, если есть возможность использовать слипстрим. Мы видели это на примере Даниэль [Риккардо] в прошлом году – он стартовал третьим, а в первый поворот вошел лидером.

Было обидно потерять поул, но это не конец света. Машина была быстра и по-прежнему позволяла выиграть. И гонку нам испортил именно прокол».

Сам Ферстаппен рассказал, что Боттас просто не успел избежать контакта между машинами: «Он был на широкой траектории, там легко можно было проехать [вдвоем], – отметил Макс. – Когда я поравнялся с ним, то увидел, что он уже поворачивает руль. Похоже, он просто заметил меня слишком поздно».