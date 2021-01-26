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Формула 1 / Новость

«Его тактика не сработала». Ферстаппен объяснил, почему Гасли провалился в Red Bull

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«Его тактика не сработала». Ферстаппен объяснил, почему Гасли провалился в Red Bull
Автор:
, Ответственный редактор

Лидер Red Bull рассказал о том, почему в 2019 году его французский напарник остался позади

Когда Даниэль Риккардо решил расстаться с RBR и перейти в Renault, на его место из Toro Rosso перевели Пьера Гасли. Тот говорил, что готов на равных сражаться с Максом Ферстаппеном, но в действительности не смог составить голландцу достойной конкуренции.

В первой половине сезона Гасли ни разу не финишировал в призовой тройке, и уже во время летнего перерыва в Red Bull объявили о его замене на Алекса Элбона. 

Вспоминая о тех событиях, Ферстаппен рассказал, в чем Гасли действовал неправильно. 

«Это правда, Пьеру хотелось сразу же выйти на наш уровень вместо того, чтобы сначала потратить какое-то время на обучение, – рассказал Макс в эфире телеканала Ziggo Sport. – Но такая тактика не сработала. 

В результате многое для него пошло не так, а прессинг на его плечах и без того был очень большим. Тот факт, что он разбил машину на зимних тестах, вовсе не сделал ситуацию проще».

При этом Ферстаппен похвалил француза за то, как тот справился с переводом в Toro Rosso и смог выправить свою карьеру: «Для него это очень здорово. Многим стоит поучиться у него умению отыгрываться».

В составе Toro Rosso Гасли финишировал вторым на Гран При Бразилии 2019 года, а в следующем сезоне одержал свою первую победу в Ф1, став сильнейшим в Монце.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен , Пьер Гасли
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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