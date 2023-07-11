«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса
Немецкий пилот Haas остался совсем не в восторге от действий соперника, который слишком активно пытался отыграться после неудачной квалификации в Сильверстоуне
Серхио Перес стартовал в британской гонке только 15-м после очередной субботней осечки. Он не смог добиться большого прогресса в первых поворотах и застрял за Нико Хюлькенбергом. В начале пятого круга тот допустил небольшую ошибку в медленной правой шпильке перед прямой Веллингтон – и на выходе из нее Перес бросился в атаку.
Между машинами произошел контакт, который привел к повреждению торцевой пластины переднего крыла Haas. Нико пришлось провести пит-стоп, после чего он потерял все шансы заработать очки.
После финиша Хюлькенберг отметил, что не считает действия Переса правильными.
«Гонка вышла скучной, – объяснил немец репортерам. – Из-за повреждения крыла и раннего пит-стопа мы по сути потеряли гонку. Я поначалу ничего даже не почувствовал, просто был легкий контакт в четвертом повороте.
Мне кажется, ему просто не хватило терпения. Он мог использовать DRS и всего через пару поворотов без проблей выйти вперед. Я бы никак не сумел защититься. А так получилась совершенно ненужная спешка».
Нико добавил: «Замена крыла привела к потере 15 лишних секунд. Отыграть такое нам сейчас очень сложно. По сути невозможно
Мы могли рассчитывать разве что на выезд машины безопасности – и это произошло, но, к сожалению, слишком поздно. А затем я просто оказался в "поезде DRS", когда очень сложно что-то сделать».
Хюлькенберг в итоге финишировал в Сильверстоуне 13-м. Haas не удалось заработать очки в пятой гонке подряд, команда опустилась на восьмую строчку в Кубке конструкторов, пропустив Williams.
Дополнительная информация: Олег Карпов
Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team, на параде пилотов
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
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