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«Его спешка стоила мне гонки». Хюлькенберг упрекнул Переса

Немецкий пилот Haas остался совсем не в восторге от действий соперника, который слишком активно пытался отыграться после неудачной квалификации в Сильверстоуне

Александр Кабановский
Автор:
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес стартовал в британской гонке только 15-м после очередной субботней осечки. Он не смог добиться большого прогресса в первых поворотах и застрял за Нико Хюлькенбергом. В начале пятого круга тот допустил небольшую ошибку в медленной правой шпильке перед прямой Веллингтон – и на выходе из нее Перес бросился в атаку. 

Между машинами произошел контакт, который привел к повреждению торцевой пластины переднего крыла Haas. Нико пришлось провести пит-стоп, после чего он потерял все шансы заработать очки. 

После финиша Хюлькенберг отметил, что не считает действия Переса правильными. 

«Гонка вышла скучной, – объяснил немец репортерам. – Из-за повреждения крыла и раннего пит-стопа мы по сути потеряли гонку. Я поначалу ничего даже не почувствовал, просто был легкий контакт в четвертом повороте. 

Мне кажется, ему просто не хватило терпения. Он мог использовать DRS и всего через пару поворотов без проблей выйти вперед. Я бы никак не сумел защититься. А так получилась совершенно ненужная спешка». 

Нико добавил: «Замена крыла привела к потере 15 лишних секунд. Отыграть такое нам сейчас очень сложно. По сути невозможно

Мы могли рассчитывать разве что на выезд машины безопасности – и это произошло, но, к сожалению, слишком поздно. А затем я просто оказался в "поезде DRS", когда очень сложно что-то сделать».

Хюлькенберг в итоге финишировал в Сильверстоуне 13-м. Haas не удалось заработать очки в пятой гонке подряд, команда опустилась на восьмую строчку в Кубке конструкторов, пропустив Williams.

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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