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Формула 1 Новость

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

Автор:
, Ответственный редактор

Глава Haas прокомментировал критические высказывания дяди своего гонщика

«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

После аварии Мика Шумахера в субботней тренировке Гран При Венгрии руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер отказался от своего обычного позитивного тона и раскритиковал гонщика.

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После этого, в свою очередь, не смог промолчать Ральф Шумахер. Немец, как знают болельщики Ф1, не упускает ни одной темы для комментария, а уж тут не мог не вступиться за сына своего родного брата.

Ральф обвинил Штайнера в неумении работать с молодыми пилотами и в целом не самом умелом менеджменте.

Поздно вечером в понедельник глава Haas провел пресс-конференцию, где наш немецкий коллега Кристиан Ниммерфоль попросил его прокомментировать слова Ральфа – и, что называется, попал под раздачу.

«Я веду дела так, как веду, – ответил тиролец. – И не собираюсь спрашивать ни вас, ни Ральфа, как мне управлять командой. И думаю, это получается у меня весьма неплохо.

Это не критика, я не обвиняю ни вас, ни Ральфа. Я просто действую по-своему. Я не говорил ничего плохого про Мика. Лишь отметил, что аварий у него многовато.

Как все это описали в медиа – понятия не имею, я не читал. Да и не буду. Он действительно попал в несколько совершенно ненужных аварий, и ничего хорошего в этом нет. Это единственное, что я сказал. А все остальное… Я управляю своим домом так, как считаю нужным».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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