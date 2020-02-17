«Его голос у меня в голове!» Стролл об отношениях с Пересом

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
93 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
191 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
212 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
268 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
282 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Презентация Racing Point F1 Team / Новость

«Его голос у меня в голове!» Стролл об отношениях с Пересом

Поделились
Комментарии
«Его голос у меня в голове!» Стролл об отношениях с Пересом
Автор:
, Главный редактор
17 февр. 2020 г., 14:22

Сегодняшний показ нового автомобиля команды Racing Point не обошелся без пары шуток со стороны главных героев мероприятия

На многих уже состоявшихся презентациях болидов Формулы 1 пилоты соответствующих команд ограничились ответами на пару-тройку дежурных вопросов. По ходу сегодняшней премьеры автомобиля Racing Point RP20 пилоты британского коллектива весьма долго общались с ведущим церемонии. В числе прочего тот поинтересовался, часто ли пересекались Серхио Перес и Лэнс Стролл по ходу межсезонья.

«Судите сами: я вижу этого человека в течение 21 уик-энда за год. Как думаете, сильно мне хочется встречаться с ним еще и на каникулах? – ответил шуткой канадский пилот. – Он меня и так сильно утомляет на брифингах с инженерами: все говорит что-то и говорит, спрашивает что-то и спрашивает – из-за него эти брифинги длятся бесконечно! Я даже по ночам иногда слышу его голос у меня в голове!»

Другие герои церемонии также отметились остротами. Когда речь зашла о развлечениях по ходу зимних каникул и о том, разрешается ли пилотам кататься на лыжах, руководитель команды Отмар Сафнауэр заявил: «Лэнсу разрешается, а вот Чеко – нет» (видимо, намекая на то, из каких стран гонщики родом). Перес же, комментируя расцветку RP20, отметил: «Главное – она достаточно яркая, чтобы моя мама разглядела ее на общем фоне».

Читайте также:

Следующая новость
Racing Point показала свою последнюю машину для Ф1

Предыдущая новость

Racing Point показала свою последнюю машину для Ф1

Следующая новость

«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон

«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация Racing Point F1 Team
Пилоты Серхио Перес В Магазин , Лэнс Стролл В Магазин
Команды Racing Point
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Великобритании

Гран При Великобритании

15 июл. - 17 июл.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Воскресенье, гонка
вт 2 дек.
пн 1 дек.
02:30
23:58
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Как Ferrari попыталась решить проблемы 2019 года. Анализ Джорджо Пиолы

2
Формула 1

Жители Майами так усердно протестовали против Формулы 1, что Ф1 им ответила

3
Формула 1

Осенью в AlphaTauri появится новый пилот

4
Формула 1

«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон

49мин
5
Формула 1

Racing Point показала свою последнюю машину для Ф1

Последние видео

Новый Williams Формулы 1 крупным планом. Со звуком 00:55
Формула 1

Новый Williams Формулы 1 крупным планом. Со звуком

AlphaTauri поехала. Полный круг Пьера Гасли 02:24
Формула 1

AlphaTauri поехала. Полный круг Пьера Гасли

Формульный Mercedes W11 выехал на трассу: видео 01:52
Формула 1

Формульный Mercedes W11 выехал на трассу: видео

Теперь это AlphaTauri. Как прошла презентация команды Квята 01:03
Формула 1

Теперь это AlphaTauri. Как прошла презентация команды Квята

Трансляция с презентации AlphaTauri AT01 00:00
Формула 1

Трансляция с презентации AlphaTauri AT01

Самое важное:

«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон
F1

«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон

«Его голос у меня в голове!» Стролл об отношениях с Пересом
F1

«Его голос у меня в голове!» Стролл об отношениях с Пересом

Racing Point показала свою последнюю машину для Ф1
F1

Racing Point показала свою последнюю машину для Ф1

Жители Майами так усердно протестовали против Формулы 1, что Ф1 им ответила
F1

Жители Майами так усердно протестовали против Формулы 1, что Ф1 им ответила

Как Ferrari попыталась решить проблемы 2019 года. Анализ Джорджо Пиолы
F1

Как Ferrari попыталась решить проблемы 2019 года. Анализ Джорджо Пиолы

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.