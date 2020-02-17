«Его голос у меня в голове!» Стролл об отношениях с Пересом
Сегодняшний показ нового автомобиля команды Racing Point не обошелся без пары шуток со стороны главных героев мероприятия
На многих уже состоявшихся презентациях болидов Формулы 1 пилоты соответствующих команд ограничились ответами на пару-тройку дежурных вопросов. По ходу сегодняшней премьеры автомобиля Racing Point RP20 пилоты британского коллектива весьма долго общались с ведущим церемонии. В числе прочего тот поинтересовался, часто ли пересекались Серхио Перес и Лэнс Стролл по ходу межсезонья.
«Судите сами: я вижу этого человека в течение 21 уик-энда за год. Как думаете, сильно мне хочется встречаться с ним еще и на каникулах? – ответил шуткой канадский пилот. – Он меня и так сильно утомляет на брифингах с инженерами: все говорит что-то и говорит, спрашивает что-то и спрашивает – из-за него эти брифинги длятся бесконечно! Я даже по ночам иногда слышу его голос у меня в голове!»
Другие герои церемонии также отметились остротами. Когда речь зашла о развлечениях по ходу зимних каникул и о том, разрешается ли пилотам кататься на лыжах, руководитель команды Отмар Сафнауэр заявил: «Лэнсу разрешается, а вот Чеко – нет» (видимо, намекая на то, из каких стран гонщики родом). Перес же, комментируя расцветку RP20, отметил: «Главное – она достаточно яркая, чтобы моя мама разглядела ее на общем фоне».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Racing Point F1 Team
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин , Лэнс Стролл В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов
«Его голос у меня в голове!» Стролл об отношениях с Пересом
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