«Его дни в Red Bull сочтены». Ральф Шумахер предсказал увольнение Переса

На «Хунгароринге» Серхио Перес первые за шесть последних Гран При дошел до финала квалификации – правда, показал там только девятое время, тогда как Макс Ферстаппен на такой же машине стал вторым.

В воскресенье мексиканец выправил положение и смог добраться до нижней ступени подиума, но вновь остался далеко позади напарника.

Сейчас у гонщика есть контракт с Red Bull на 2024 год, но в команде уже намекнули, что не исключают вариант с его заменой на Даниэля Риккардо, если Перес не будет приносить необходимые результаты.

И хотя пока в паддоке склоняются к мнению, что Серхио сейчас в относительной безопасности, так как избегает явных провалов, с этим согласны не все.

«В последнее время Перес пребывает в крайне мрачном настроении, – объяснил в эфира Sky Германия победитель шести Гран При Ральф Шумахер. – Он регулярно допускает ошибки, притом довольно серьезные, а в Венгрии снова дал повод для критики аварией в пятницу.

Главная проблема Переса – недостаточная стабильность. Может, все дело в психологической устойчивости, я не знаю.

Он уже очень далеко позади Макса, и его дни в Red Bull сочтены».

Немецкий эксперт добавил: «Было бы нечестно сейчас оказывать на Серхио дополнительное давление. Но ведь правда, ему не удается справляться даже с задачей второго пилота, который должен просто приезжать за лидером. Если предположить, что в будущем преимущество Red Bull над соперниками станет не столь серьезным, его выступления перестанут устраивать команду.

Понятно, что Red Bull пытается всеми силами показать Пересу, что его место вне опасности. Но я считаю, что он не будет выступать за них в следующем году».

Отметим, что недавно Ральф Шумахер совершенно точно спрогнозировал увольнение Ника де Вриса из AlphaTauri.