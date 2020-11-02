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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Эффект домино. Как Haas отняла у Боттаса победу, не захотев терять 17-е место на старте

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Эффект домино. Как Haas отняла у Боттаса победу, не захотев терять 17-е место на старте
Автор:
, Главный редактор

Отказавшись терять позиции на старте, команда не только пожертвовала здоровьем своего уже «приговоренного» к увольнению пилота – но и вмешалась в борьбу за победу

Причиной схода Кевина Магнуссена с трассы Гран При Эмилии-Романьи стала головная боль. При этом на старте датский гонщик чувствовал себя совершенно нормально – и ухудшение самочувствия спровоцировала некорректная работа трансмиссии болида VF-20.

«Проблема имела место еще в субботу, в том числе на моем самом быстром круге в квалификации, – рассказал Магнуссен после финиша. – И вновь всплыла в гонке, причем уже на самом первом круге. Переключения вверх осуществлялись медленно. Эти задержки обходились нам примерно в полсекунды с круга.

При этом каждое переключение проходило с ударом – с таким ударом, что шею и голову каждый раз сильно дергало. Пару кругов это вполне можно терпеть – но постепенно появилась головная боль, а потом она стала очень сильной. Я сообщил об этом команде – и поскольку мы уже не могли ни на что толком рассчитывать, мне разрешили сойти».

По словам руководителя Haas Гюнтера Штайнера, некорректной работы трансмиссии можно было избежать, заменив один или несколько датчиков – однако после квалификации эти работы стали бы нарушением режима закрытого парка и привели бы к необходимости стартовать с пит-лейна вместо завоеванного Магнуссеном на квалификации 17-го места.

Стоит также вспомнить, что в гонке датчанин не имел шансов на хороший результат, после того как на первом круге развернулся после контакта с Себастьяном Феттелем. При этом Ferrari немца потеряла торцевую пластину переднего антикрыла – которая позже повредила машину Валттери Боттаса и стала одной из причин того, что финский пилот упустил победу в Гран При.

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Если бы в субботу Haas заменила бы датчики на машине Магнуссена, КПП не стала бы для датчанина причиной головной боли, а шансы на хороший результат были бы выше – ведь стартовавший с пит-лейна пилот вряд ли оказался бы рядом с Феттелем в 7-м повороте. Соответственно, Ferrari могла бы не потерять деталь переднего крыла – и ход борьбы за победу в гонке также мог бы сложиться по-другому.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас , Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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