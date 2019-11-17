Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3

У Сильвии Бельот богатый опыт работы в автоспорте – на местных гонках в Испании она работала на линейном посту с 16 лет, а позже стала первой в Ф1 женщиной-судьей, когда FIA пригласила ее на этап в Турции в 2011 году. Помимо Ф1 Бельтон работала в качестве судьи на этапах DTM, WRC, WTCC, GP2 и GP3. Наряду с этим с 2018-го она была ассистентом тим-менеджера в команде Carlin в IndyCar.

Бельот станет первой в истории женщиной, которая будет исполнять обязанности руководителя гонок в чемпионатах FIA.

В нынешнем сезоне Сильвии неоднократно приходилось заниматься спорными инцидентами на Гран При. Она входила с число судей этапа в Австрии и вместе с коллегами долгое время после гонки рассматривали эпизод с обгоном Шарля Леклера Максом Ферстаппеном, а на Гран При Италии столкнулась с ситуацией, когда в квалификации пилоты чрезмерно замедлялись на трассе.

«Я чувствую, что у меня есть дополнительная ответственность, потому что я образец для подражания для молодых девушек, – сказала Бельот в интервью The Guardian. – В комиссии FIA по делам женщин в гонках мы считаем, что это лучший способ показать, что в этом спорте тоже есть женщины. Если я на это способна, это доказывает, что способны и другие. Это может повлиять на жизнь других женщин.

Я никогда и не мечтала о таком. Но когда ты все сильнее вовлекаешься, то хочется большего. Я очень рада стать гоночным директором. Я никогда не думала, что это может стать частью моей карьеры. Для меня это было просто хобби, которым мне нравилось заниматься».

До внезапной кончины перед Гран При Австрии обязанности руководителя гонок в Ф2 и Ф3 исполнял Чарли Уайтинг. Потом эта работа перешла к Майклу Маси.