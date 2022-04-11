Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2021 года в Формуле 1 наряду с традиционной Mercedes стала использоваться машина безопасности Aston Martin. На недавнем Гран При Австралии именно за рулем модели Vantage Бернду Майландеру пришлось выезжать на трассу после аварий Карлоса Сайнса и Себастьяна Феттеля.

В тот момент многие гонщики были на самых жестких шинах Hard, которые потеряли температуру, так как скорость движения Aston Martin оказалась ниже, чем у Mercedes.

Британская компания использует в качестве автомобиля безопасности Vantage V8 с 4-литровым мотором мощностью 528 л.с.

Для сравнения – Mercedes подготовила к сезону-2022 модель AMG GT Black Series с 730-сильным двигателем. Она использовалась в Бахрейне и Саудовской Аравии. По оценкам, Mercedes позволяет преодолевать круги в среднем на пять секунд быстрее Aston Martin.

Макс Ферстаппен объяснил, что недостаточная скорость Aston Martin привела к тому, что его шины остыли во время движения за машиной безопасности, не позволив навязать борьбу Шарлю Леклеру после рестарта.

«Сцепление резко упало, автомобиль безопасности ехал так медленно, словно черепаха. Просто невероятно, – объяснил чемпион мира журналистам. – По задней прямой мы ехали на скорости 140 км/ч. Там не было никаких разбитых машин, и я просто не понимаю, почему скорость была такой низкой. Тут нужны ответы.

Машина безопасности Mercedes явно быстрее из-за аэродинамики, а Aston Martin – прям очень медленная. Тут явно надо что-то делать, так как мои шины стали холодными как камень. И ехать на них было просто ужасно».

Автомобиль безопасности, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Победитель гонки Шарль Леклер поддержал эту позицию: «Честно говоря, это слишком медленно для современных машин Ф1. Для нас фактор сцепления очень важен, особенно на жестких составах.

Мне оказалось очень сложно прогреть шины [перед рестартом]. Честно говоря, я даже хотел пожаловаться по радио, но потом увидел, как сильно носит машину безопасности в поворотах. Мне стало понятно, что быстрее ехать она просто не может, так что я решил не оказывать лишнего давления.

С нынешними машинами Ф1 очень сложно избежать остывания резины».