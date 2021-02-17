Спустя день после презентации McLaren MCL35M команда приступила к работе с новинкой. В рамках съемочного дня во вторник за руль смогли сесть Ландо Норрис и новобранец Даниэль Риккардо.

Но если австралиец прежде всего был занят адаптацией к новым условиям, то британский гонщик смог составить впечатление от машины, которая осталась во многом прежней, но вместо мотора Renault получила Mercedes.

«Здорово вернуться к работе, – сказал Норрис на медиа-сессии. – Ощутить различия, связанные с Mercedes, и не только. Машина уже звучит чуть иначе и ощущается чуть иначе.

Сегодня я впервые смог дать о ней свою обратную связь, мы гораздо лучше поняли то направление, в котором будем работать по ходу сезона».

Ландо добавил, что очень ждет старта нового сезона Ф1, причем больше всего ему не хватает квалификационного напряжения.

«Мне очень нравятся квалификации, – признался он. – Конечно, я жду и сезона в целом, но именно квалификации приносят особые эмоции. Ведь ты получаешь машину с максимальной мощностью и малым количеством топлива. И должен атаковать до самого предела.

В этом году из-за разных правил машины, видимо, станут чуть медленнее, но все равно ощущение предельной атаки и прохождение поворотов прямо по той грани, за которой уже авария – это очень круто».

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне 12-14 марта, там в последний уик-энд месяца состоится дебютный Гран При нового чемпионата.