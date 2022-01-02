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Формула 1 Новости

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег

Автор:
, редактор

Итальянский пилот считает, что решение уволить его было мотивировано финансово

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег

В 2022 году за Alfa Romeo вместо Антонио Джовинацци поедет Гуаньюй Чжоу. Ранее итальянец уже высказывался в социальных сетях, что потерял место из-за денег, которые смогли выплатить итало-швейцарской команде спонсоры китайского пилота. После чего босс команды Фредерик Вассер даже провел с пилотом воспитательную беседу.

В конце декабря Джовинацци в интервью изданию Corriere della Sera вновь высказался о том, на основании чего Alfa Romeo сделала окончательный выбор.

«Это была борьба, которую я проиграл в момент ее начала, – отметил Антонио. – Это плохая сторона нашего спорта – и, к сожалению, тут всегда было так. Надеюсь, что хотя бы в будущем ситуация изменится.

Ему [Чжоу] повезло, хоть баллы для суперлицензии он получил сам. Сейчас есть гонщики, которые определяют финансовую политику целых команд. И я – не единственный, кто потерял свою работу из-за этого».

В 2022 году Джовинацци поедет в Формуле Е за команду Dragon.

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