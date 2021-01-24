Джовинацци: Выбор Сайнса не значит, что я не попаду в Ferrari

В прошлом году Ferrari решила изменить состав пилотов, расставшись с Себастьяном Феттелем. Вместо четырехкратного чемпиона мира Скудерия наняла Карлоса Сайнса, на тот момент выступавшего за McLaren.

При этом, Ferrari оставила в Alfa Romeo своего воспитанника Антонио Джовинацци, не дав ему шанса проявить себя в главной команде. Итальянец признал, что такое решение Маранелло стало для него неприятным ударом.

«Конечно, я не слишком хорошо принял решение Ferrari, – сказал Джовинацци журналу Autosprint. – Я все еще работаю на Скудерию и думал, что у меня будет шанс выступить за нее. Может, просто момент оказался не подходящий».

При этом Джовинацци еще надеется попасть в состав Ferrari позже:

«То, что они выбрали Сайнса, не означает, что я не получу шанса в будущем. Место в Ferrari всегда будет моей мечтой. Мне никогда ничего в карьере не доставалось просто так. Всегда приходилось тяжело трудиться, чтобы заслужить свое место».