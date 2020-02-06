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Формула 1 / Новость

Джовинацци встретился с Папой Римским

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Джовинацци встретился с Папой Римским
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 09:30

Пилот Alfa Romeo посетил Ватикан с делегацией от автопроизводителя.

Итальянский гонщик Формулы 1 Антонио Джовинацци удостоился аудиенции у Папы Римского Франциска. Пилот Afla Romeo отправился в Ватикан вместе с представителями своей компании и Sauber Holding AG. Перед общей встречей Джовинацци смог лично поговорить с понтификом.

«Это был очень эмоциональный опыт, – цитирует Джовинацци F1i. – Возможность поговорить с Папой лично трудно описать.

Мы поговорили о важности спорта для молодежи, о том, что фитнес-центры нужны не только телу, но и разуму, а также о важности взросления с твердыми ценностями».

В 2020 году Джовинацци проведет второй полноценный сезон в Ф1. Его новую машину представят 19 февраля, в первый день предсезонных тестов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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