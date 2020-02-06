Джовинацци встретился с Папой Римским
Пилот Alfa Romeo посетил Ватикан с делегацией от автопроизводителя.
Итальянский гонщик Формулы 1 Антонио Джовинацци удостоился аудиенции у Папы Римского Франциска. Пилот Afla Romeo отправился в Ватикан вместе с представителями своей компании и Sauber Holding AG. Перед общей встречей Джовинацци смог лично поговорить с понтификом.
«Это был очень эмоциональный опыт, – цитирует Джовинацци F1i. – Возможность поговорить с Папой лично трудно описать.
Мы поговорили о важности спорта для молодежи, о том, что фитнес-центры нужны не только телу, но и разуму, а также о важности взросления с твердыми ценностями».
В 2020 году Джовинацци проведет второй полноценный сезон в Ф1. Его новую машину представят 19 февраля, в первый день предсезонных тестов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
Джовинацци встретился с Папой Римским
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