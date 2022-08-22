Джовинацци вернется в Ф1 и проведет две тренировки с Haas

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Антонио Джовинацци ушел из Формулы 1 в конце 2021 года, проведя в чемпионате три полных сезона. Он попробовал продолжить карьеру в Формуле Е с Dragon Penske, но в этом чемпионате оказался записным аутсайдером.

В понедельник команда Haas объявила, что 28-летний итальянец будет пилотировать ее машину по ходу пятничных тренировок в Монце и Остине, заменив сначала Мика Шумахера, а затем Кевина Магнуссена.

Так как Джовинацци не отвечает критериям Ф1 для новичков, которым каждая команда должна давать возможность сесть за руль по ходу сезона, это объявление явно говорит о намерении Антонио побороться за возвращение в пелотон в 2023 году.

У Магнуссена сеть соглашение с Haas на будущий год, но в паддоке поговаривают, что команда не собирается продолжать работу с Шумахером, который потерял поддержку Ferrari.

«Я рад получить возможность вновь участвовать в официальных сессиях Ф1, – цитирует Джовинацци пресс-служба Haas. – Я работаю на симуляторе [Ferrari], но реальный пилотаж очень важен, потому мне не терпится вновь надеть шлем. Также это возможность познакомиться с машинами нового поколения, чтобы поддерживать готовность, если понадобятся мои услуги резервного гонщика».

Спасибо Haas F1 Team и Scuderia Ferrari – я нацелен помочь команде, с которой уже работал в 2017 году».

Глава американского коллектива Гюнтер Штайнер добавил, что выступления Антонио стали следствием протекции Скудерии: «В Ferrari стремились дать ему больше опыта за рулем машины последнего поколения, и мы были рады прийти на помощь».

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