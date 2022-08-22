Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Ральф Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1 в конце 2022 года Следующая / Формула 1 вернулась из отпуска: первые фото из Спа
Формула 1 / Гран При Италии Новость

Джовинацци вернется в Ф1 и проведет две тренировки с Haas

Экс-гонщик Alfa Romeo сядет за руль на этапах в Италии и США

Меган Уайт
Автор:
Джовинацци вернется в Ф1 и проведет две тренировки с Haas
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Антонио Джовинацци ушел из Формулы 1 в конце 2021 года, проведя в чемпионате три полных сезона. Он попробовал продолжить карьеру в Формуле Е с Dragon Penske, но в этом чемпионате оказался записным аутсайдером. 

В понедельник команда Haas объявила, что 28-летний итальянец будет пилотировать ее машину по ходу пятничных тренировок в Монце и Остине, заменив сначала Мика Шумахера, а затем Кевина Магнуссена. 

Так как Джовинацци не отвечает критериям Ф1 для новичков, которым каждая команда должна давать возможность сесть за руль по ходу сезона, это объявление явно говорит о намерении Антонио побороться за возвращение в пелотон в 2023 году.

У Магнуссена сеть соглашение с Haas на будущий год, но в паддоке поговаривают, что команда не собирается продолжать работу с Шумахером, который потерял поддержку Ferrari.

«Я рад получить возможность вновь участвовать в официальных сессиях Ф1, – цитирует Джовинацци пресс-служба Haas. – Я работаю на симуляторе [Ferrari], но реальный пилотаж очень важен, потому мне не терпится вновь надеть шлем. Также это возможность познакомиться с машинами нового поколения, чтобы поддерживать готовность, если понадобятся мои услуги резервного гонщика». 

Спасибо Haas F1 Team и Scuderia Ferrari – я нацелен помочь команде, с которой уже работал в 2017 году».

Глава американского коллектива Гюнтер Штайнер добавил, что выступления Антонио стали следствием протекции Скудерии: «В Ferrari стремились дать ему больше опыта за рулем машины последнего поколения, и мы были рады прийти на помощь».

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Билеты
Поделились
Комментарии
Ральф Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1 в конце 2022 года
Предыдущая новость

Ральф Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1 в конце 2022 года
Следующая новость

Формула 1 вернулась из отпуска: первые фото из Спа

Формула 1 вернулась из отпуска: первые фото из Спа
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Williams отдаст машину в тренировке своему протеже Сардженту Гран При США
Формула 1

Williams отдаст машину в тренировке своему протеже Сардженту

Победа Пуршера обострила интригу в Формуле 2 Хунгароринг
Формула 2

Победа Пуршера обострила интригу в Формуле 2

Дуэн сталь сильнейшим в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге» Хунгароринг
Формула 2

Дуэн сталь сильнейшим в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»

Антонио Джовинацци Больше от
Антонио Джовинацци
Слухи: Джовинацци стал важной фигурой на трансферном рынке Ф1
Формула 1

Слухи: Джовинацци стал важной фигурой на трансферном рынке Ф1

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина

Еще два титула. Обзор уик-энда Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Технический анализ: почему обновление Haas – это не просто копия Ferrari
Формула 1

Технический анализ: почему обновление Haas – это не просто копия Ferrari

Продаст ли Хаас команду Ф1? Штайнер ответил
Формула 1

Продаст ли Хаас команду Ф1? Штайнер ответил

СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года
Формула 1

СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года

Самое важное:

Как решения Всемирного совета FIA изменят Формулу 1 с 2023 года
Формула 1 Формула 1

Как решения Всемирного совета FIA изменят Формулу 1 с 2023 года

На прошедшей неделе руководящий орган автоспорта утвердил изменения в регламент. Разбираемся, чем они продиктованы и к чему приведут

Ferrari усомнилась, что FIA под силу контролировать расходы команд
Формула 1 Формула 1

Ferrari усомнилась, что FIA под силу контролировать расходы команд

По мнению Маттиа Бинотто, установить лимиты бюджетов несложно, а вот следить за их исполнением – это уже совсем другая история

Экклстоун не признал вину в мошенничестве на 650 миллионов
Формула 1 Формула 1

Экклстоун не признал вину в мошенничестве на 650 миллионов

Бывший босс Формулы 1 отказался сотрудничать со следствием по резонансному делу о зарубежных активах

Формула 1 вернулась из отпуска: первые фото из Спа
Формула 1 Формула 1

Формула 1 вернулась из отпуска: первые фото из Спа

Хотя до начала Гран При остается еще несколько дней, команды уже съехались в Арденны и начали подготовку к Гран При

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.