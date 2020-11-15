Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт

На Гран При Турции оба пилота Alfa Romeo впервые в сезоне добрались до финала квалификации. Однако в воскресенье, когда гонщики под дождем проезжали круг из боксов до стартового поля, Антонио Джовинацци улетел с трассы в девятом повороте.

Его машина пересекла широкую асфальтовую зону безопасности, пролетела небольшую гравийную ловушку и ударилась об ограждение. В результате пострадало переднее антикрыло.

Судьи вытащили Alfa Romeo на асфальт, и пилот смог добраться до решетки. Теперь механикам предстоит отремонтировать его автомобиль до старта, как уже было с Максом Ферстаппеном в Венгрии.

А вот Джордж Расселл, также допустивший ошибку около въезда в боксы, предпочел вернуться со свернутым крылом на пит-лейн.

Так как до начала гонки оставалось уже менее получаса и выезд обратно на трассу к этому времени был уже закрыт, британца ждет старт из боксов.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию Гран При Турции.