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Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт

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Джовинацци и Расселл разбили машины по пути на старт
Автор:
, Ответственный редактор

После лучшей в сезоне квалификации итальянец ошибся по пути на стартовое поле, как и гонщик Williams

На Гран При Турции оба пилота Alfa Romeo впервые в сезоне добрались до финала квалификации. Однако в воскресенье, когда гонщики под дождем проезжали круг из боксов до стартового поля, Антонио Джовинацци улетел с трассы в девятом повороте. 

Его машина пересекла широкую асфальтовую зону безопасности, пролетела небольшую гравийную ловушку и ударилась об ограждение. В результате пострадало переднее антикрыло.

 

Судьи вытащили Alfa Romeo на асфальт, и пилот смог добраться до решетки. Теперь механикам предстоит отремонтировать его автомобиль до старта, как уже было с Максом Ферстаппеном в Венгрии.

 

А вот Джордж Расселл, также допустивший ошибку около въезда в боксы, предпочел вернуться со свернутым крылом на пит-лейн.

 

Так как до начала гонки оставалось уже менее получаса и выезд обратно на трассу к этому времени был уже закрыт, британца ждет старт из боксов. 

 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию Гран При Турции.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Гонка
Пилоты Антонио Джовинацци , Джордж Расселл
Команды Williams , Alfa Romeo
Автор Александр Кабановский

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