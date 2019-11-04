Джовинацци продолжит выступать за Alfa Romeo в 2020 году

Антонио Джовинацци, для которого сезон-2019 стал первым полным в Формуле 1, продолжит выступать в чемпионате мира в следующем году. Об этом стало известно в понедельник. 25-летний итальянец, чьим лучшим результатом пока является финиш на девятом месте, в 2020 году останется напарником Кими Райкконена.

Официальное объявление прозвучало в рамках презентации обновленных моделей Giulia и Stelvio в Долине Итрии на юге Италии. Место было выбрано не случайно – именно там родился Джовинацци.

Alfa Romeo также подтвердило продолжения сотрудничества с Sauber и привлечение конструкторов команды к разработке особых версий своих машин Alfa Romeo Racing Giulia и Stelvio Quadrifoglio.

В объявлении причиной продления контракта называется тот прогресс, который Антонио продемонстрировал в 2019-м, и его поддержка со стороны болельщиков.

«Он здорово выступает в этом сезоне, – приводит пресс-служба слова главы Alfa Romeo Фредерика Вассёра. – Нас радует, как он смог интегрироваться в команду и стабильно прибавлял по ходу своего дебютного чемпионата. Нам хочется увидеть, как он раскроет свой полный потенциал, потому мы продолжим совместное приключение.

Антонио показал себя очень быстрым гонщиком даже на фоне такого сильного напарника, как Кими. Мы ожидаем, что он будет прибавлять и дальше, по мере обретения опыта. Его подход к работе, техническая этика и позитивное отношение к делу помогут развитию нашей команды».

После объявление о продлении контракта с Джовинацци вакантными в пелотоне-2020 остаются всего четыре места – три в командах концерна Red Bull и одно в Williams.