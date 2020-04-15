Джовинацци призвал начать сезон Ф1 без зрителей

Формула 1 уже отменила или отложила девять первых Гран При 2020 года и, по слухам, вскоре перенесет Гран При Франции. Эпидемия коронавируса точно не позволит чемпионату начаться раньше конца июня, однако по некоторым прогнозам проводить Гран При будет опасно до осени.

Пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци считает, что Ф1 могла бы начать сезон при закрытых трибунах в качестве меры безопасности.

«Конечно, все будет по-другому, ведь люди, что приходят поддержать нас, придают дополнительных сил каждому пилоту, – сказал Джовинацци в эфире Sky Italia. – Но сейчас главное проводить гонки при максимальной безопасности, и один из способов – делать это без зрителей. Конечно, они будут поддерживать нас с диванов. Но если мы собираемся начинать гонки в ближайшее время, то безопасно делать это без зрителей».

Джовинацци также признал, что вынужденная пауза станет дополнительным испытанием для физической формы пилотов: «Когда ты возвращаешься в Барселону [на тесты] после зимнего перерыва, то просто убиваешь шею за первый день. А сейчас у нас больше двух, а может и трех месяцев паузы. А когда вернемся, будем выступать по три недели подряд. Будет тяжело, но все в равных условиях».