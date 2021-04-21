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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Джовинацци потерял гонку в Имоле из-за пленки от визора

Итальянский пилот Alfa Romeo имел отличные шансы заработать очки в домашней гонке, но был вынужден провести лишний пит-стоп незадолго до финиша…

Джовинацци потерял гонку в Имоле из-за пленки от визора

В Имоле, где многие участники гонки столкнулись со сложностями, у Alfa Romeo все складывалось весьма неплохо – Кими Райкконен и Антонио Джовинацци постепенно поднялись в десятку и имели отличный шанс вдвоем заработать очки. 

Однако затем финн поскользнулся на сыром асфальте, готовясь к рестарту – за что позже получил штраф, – а его итальянский напарник вынужден был провести лишний пит-стоп. 

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«В начале условия были очень сложными, практически невозможными, – рассказал Антонио в интервью пресс-службе Ф1. – Думаю, мы все сделали правильно, и к моменту красных флагов я уже был в десятке, а мой темп был выше, чем у парней впереди. Думаю, все могло закончиться очень хорошим результатом. 

Но нам пришлось заехать в боксы, чтобы вытащить пленку от визора, из-за которой начала расти температура [задних] тормозов. Ужасное невезение. Надеюсь, в следующий раз мы сможем показать, на что способны». 

Джовинацци завершил гонку на 14-й позиции. По итогам двух прошедших этапов Alfa Romeo остается одной из трех команд (вместе с Williams и Haas), пока не заработавших ни одного очка.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo

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