Джовинацци попал в аварию на тестах. От антикрыла осталась правая половина

Пилот команды Alfa Romeo Антони Джовинацци разбил заднюю часть своей машины на тестах в Барселоне. Между третьим и четвертым поворотом автодрома «Каталунья» итальянец потерял контроль над машиной и развернулся. Обычно в этом месте гонщики сбрасывают скорость с 295 км/ч до 175 км/ч.

От удара об отбойник у Alfa Romeo отвалилась левая половина заднего антикрыла. После аварии Джовинацци смог вернуть машину на трассу и доехать до боксов. На фотографиях ниже заметно, в каком виде автомобиль добрался до пит-лейна.

Из-за аварии испытательные заезды прервали красным флагом. На момент публикации заметки тесты уже возобновили, а механики Alfa Romeo заняты восстановлением поврежденной машины. Motorsport.com ведет текстовую онлайн-трансляцию предсезонных тестов Формулы 1.