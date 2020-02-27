Джовинацци попал в аварию на тестах. От антикрыла осталась правая половина
Предсезонные тесты Формулы 1 прервали красным флагом. Причиной стал вылет Антонио Джовинацци: автомобиль Alfa Romeo развернуло на подъезде к четвертому повороту. Задняя часть машины врезалась в отбойник, но итальянец все же смог вернуться на трассу и доехать до боксов. Правда, в процессе гонщик лишился половины заднего антикрыла
Пилот команды Alfa Romeo Антони Джовинацци разбил заднюю часть своей машины на тестах в Барселоне. Между третьим и четвертым поворотом автодрома «Каталунья» итальянец потерял контроль над машиной и развернулся. Обычно в этом месте гонщики сбрасывают скорость с 295 км/ч до 175 км/ч.
От удара об отбойник у Alfa Romeo отвалилась левая половина заднего антикрыла. После аварии Джовинацци смог вернуть машину на трассу и доехать до боксов. На фотографиях ниже заметно, в каком виде автомобиль добрался до пит-лейна.
Из-за аварии испытательные заезды прервали красным флагом. На момент публикации заметки тесты уже возобновили, а механики Alfa Romeo заняты восстановлением поврежденной машины. Motorsport.com ведет текстовую онлайн-трансляцию предсезонных тестов Формулы 1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Антон Погорельский
Джовинацци попал в аварию на тестах. От антикрыла осталась правая половина
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