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Формула 1 Новость

Джовинацци поменял мнение о Чжоу

Автор:
Соавтор:
Роберто Кинкеро

Потеряв место в Alfa Romeo, итальянский гонщик позволил себе ряд резких высказываний. Но теперь объяснил, что в нем говорили эмоции

Джовинацци поменял мнение о Чжоу
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Проведя в команде из Хинвиля три полных сезона, Антонио Джовинацци не смог продлить контракт, когда на горизонте замаячили спонсорские миллионы Гуаньюя Чжоу. «Когда решают деньги, Формула 1 может быть безжалостной», – говорил тогда уволенный пилот. 

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Однако по прошествии времени Антонио немного изменил свое отношение к действиям бывшей команды – и объяснил свои слова эмоциями. 

«Мне было ужасно обидно потерять место после сезона, который стал лучшим в моей карьере, – рассказал Джовинацци в интервью Motorsport.com. – Именно потому разочарование было таким глубоким. 

Знаете, если тебя увольняют по итогам сезона, когда ты выступал не лучшим образом и не мог угнаться за напарником, то ты можешь принять такое решение. Но в моем случае было совершенно иначе. И потому ощущение было особенно горьким». 

Он добавил: «Но я прекрасно отдаю себе отчет, что именно произошло. Это не первый такой случай в истории Формулы 1 – и наверняка не последний».

Итальянец отметил, что не испытывает персонального негатива к Чжоу и не считает того лишь рента-драйвером: «Для меня эта история закончена, но я не могу винить Чжоу. Он хорошо выступал в Формуле 2 и заработал Суперлицензию. Я не могу сказать, что он не заслужил той возможности, которую получит в 2022 году».

Джовинацци признался, что уже летом ситуация вокруг продолжения его выступлений в Ф1 стала принимать негативный оборот. 

«Начались слухи, которые совсем меня не вдохновляли, – рассказал Антонио. – Я заставлял себя не опускать руки и не обращать на все это внимания, но потом ребята в команде сказали мне, что я не получу места на следующий сезон.

Я продолжал работать с полной самоотдачей, как и должен профессионал, но уже летом понял, что все плохо. Я лишь старался не стрессовать и как можно лучше делать свою работу. Но перед Гран При Бразилии Фред [Вассер, босс Alfa Romeo] позвонил мне и все объявил». 

Уже в этот уик-энд Джовинацци дебютирует в Формуле Е.

«Я закрыл страницу и смотрю вперед, – сказал он. – Я все еще молод и знаю, что если продолжу упорно трудиться, то гонки принесут мне еще много позитива. Стараюсь концентрироваться именно на этом».

Также Антонио останется официальным резервным пилотом Ferrari в Формуле 1.  

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