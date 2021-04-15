Джовинацци показал шлем для домашнего Гран При

К уик-энду в Имоле пилот Alfa Romeo подготовил яркую ливрею
«Когда недостаточно слов, мы позволяем говорить цветам», – так сам Антонио Джовинацци объяснил выбор раскраски шлема для первой из двух итальянских гонок Формулы 1 в нынешнем сезоне. Но сам пилот родился на юге страны, потому Имола куда ближе к его дому, чем более северная Монца.
Помимо множества красок на шлеме также можно увидеть упоминание Эмилии-Романьи, где проходит второй этап сезона, а также титульного спонсора Гран При – бренда «Сделано в Италии».
Первая гонка 2021 года принесла итальянцу 12-е место на финише.