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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Самое интересное

Джовинацци показал шлем для домашнего Гран При

Автор:
, редактор (Франция)

К уик-энду в Имоле пилот Alfa Romeo подготовил яркую ливрею

Джовинацци показал шлем для домашнего Гран При

«Когда недостаточно слов, мы позволяем говорить цветам», – так сам Антонио Джовинацци объяснил выбор раскраски шлема для первой из двух итальянских гонок Формулы 1 в нынешнем сезоне. Но сам пилот родился на юге страны, потому Имола куда ближе к его дому, чем более северная Монца.

Помимо множества красок на шлеме также можно увидеть упоминание Эмилии-Романьи, где проходит второй этап сезона, а также титульного спонсора Гран При – бренда «Сделано в Италии».

Первая гонка 2021 года принесла итальянцу 12-е место на финише.

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Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing
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Фотограф: Антонио Джовинацци

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing
2/5

Фотограф: Антонио Джовинацци

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing
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Фотограф: Антонио Джовинацци

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing
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Фотограф: Антонио Джовинацци

Традиционный шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo

Традиционный шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Четверг
Местонахождение Имола
Пилоты Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo
Автор Базиль Давуан

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