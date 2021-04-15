Джовинацци показал шлем для домашнего Гран При

«Когда недостаточно слов, мы позволяем говорить цветам», – так сам Антонио Джовинацци объяснил выбор раскраски шлема для первой из двух итальянских гонок Формулы 1 в нынешнем сезоне. Но сам пилот родился на юге страны, потому Имола куда ближе к его дому, чем более северная Монца.

Помимо множества красок на шлеме также можно увидеть упоминание Эмилии-Романьи, где проходит второй этап сезона, а также титульного спонсора Гран При – бренда «Сделано в Италии».

Первая гонка 2021 года принесла итальянцу 12-е место на финише.

Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing 1 / 5 Фотограф: Антонио Джовинацци Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing 2 / 5 Фотограф: Антонио Джовинацци Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing 3 / 5 Фотограф: Антонио Джовинацци Шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing 4 / 5 Фотограф: Антонио Джовинацци Традиционный шлем Антонио Джовинацци, Alfa Romeo 5 / 5 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images