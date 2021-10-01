Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Марко признался: Норриса звали в Red Bull Следующая / Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции
Формула 1 Новости

Джовинацци пока отказался искать место вне Формулы 1

Автор:
, Редактор

Итальянский пилот сохраняет веру в то, что Alfa Romeo продлит с ним контракт

Джовинацци пока отказался искать место вне Формулы 1

Команда Alfa Romeo остается последней, в которой сохраняется вакантное место пилота на 2022 год. На место уходящего Кими Райкконена уже подписан Валттери Боттас, а вот продление Антонио Джовинацци пока не объявлялось.

Глава команды Фредерик Вассер ранее говорил, что примет решение в октябре и не исключал как продления контакта с Джовинацци, так и приглашения новых пилотов, в том числе из Формулы 2. В частности одним из вариантов назывался китаец Гуаньюй Чжоу, которого поддерживают спонсоры.

Впрочем, сам Джовинаци, кажется, уверен в том, что место останется за ним. По крайней мере сам он признался, что даже не изучал альтернативные варианты продолжения карьеры.

«Честно сказать, пока я нацелен на то, чтобы сохранить место в Формуле 1, – сказал Джовинацци. – Когда случится худшее, тогда и подумаю над планами на следующий сезон. Но пока я хочу продолжать работу здесь.

Что до контракта на следующий год, то сейчас спрашивать об этом надо не меня. Я лишь надеюсь заработать побольше очков в финальных гонках сезона и надеюсь, что этого будет достаточно».

 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Марко признался: Норриса звали в Red Bull

Предыдущая новость

Марко признался: Норриса звали в Red Bull

Следующая новость

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска

4 ч
2
Формула 1

Йос Ферстаппен раскрыл секрет обучения Макса

5 ч
3
MotoGP

Маркеса раскритиковали из-за смерти брата Виньялеса

4 ч
4
Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

23 ч
5
Формула 1

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

1 дн
Самое важное:
Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции
Формула 1

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции

1 ч
Джовинацци пока отказался искать место вне Формулы 1
Формула 1

Джовинацци пока отказался искать место вне Формулы 1

1 ч
Марко признался: Норриса звали в Red Bull
Формула 1

Марко признался: Норриса звали в Red Bull

3 ч
СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска
Формула 1

СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска

4 ч
Йос Ферстаппен раскрыл секрет обучения Макса
Формула 1

Йос Ферстаппен раскрыл секрет обучения Макса

5 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Дови вступился за юных гонщиков: Мы старше, но не взрослее Гран При Америк
MotoGP

Дови вступился за юных гонщиков: Мы старше, но не взрослее

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции Гран При Турции
Формула 1

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции

Куартараро поддержал Маркеса: Не обращай внимания Гран При Америк
MotoGP

Куартараро поддержал Маркеса: Не обращай внимания

Антонио Джовинацци Больше от
Антонио Джовинацци
Джовинацци провел гонку без радио и не знал о смене шин Гран При России
Формула 1

Джовинацци провел гонку без радио и не знал о смене шин

Еще один штраф на старте в Сочи! Мазепин отыграл уже 4 места Гран При России
Формула 1

Еще один штраф на старте в Сочи! Мазепин отыграл уже 4 места

Еще два титула. Обзор уик-энда Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда

Самое читаемое Сегодня

СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска
Формула 1 Формула 1

СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска

Йос Ферстаппен раскрыл секрет обучения Макса
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен раскрыл секрет обучения Макса

Маркеса раскритиковали из-за смерти брата Виньялеса
MotoGP MotoGP

Маркеса раскритиковали из-за смерти брата Виньялеса

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Формула 1 Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!
Формула 1 Формула 1

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

Марко признался: Норриса звали в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Марко признался: Норриса звали в Red Bull

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

Шварцман заподозрил, что его женили в Сочи
Формула 2 Формула 2

Шварцман заподозрил, что его женили в Сочи

Самое важное:

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции
Формула 1 Формула 1

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции

Джовинацци пока отказался искать место вне Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Джовинацци пока отказался искать место вне Формулы 1

Марко признался: Норриса звали в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Марко признался: Норриса звали в Red Bull

СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска
Формула 1 Формула 1

СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.