Джовинацци пока отказался искать место вне Формулы 1

Команда Alfa Romeo остается последней, в которой сохраняется вакантное место пилота на 2022 год. На место уходящего Кими Райкконена уже подписан Валттери Боттас, а вот продление Антонио Джовинацци пока не объявлялось.

Глава команды Фредерик Вассер ранее говорил, что примет решение в октябре и не исключал как продления контакта с Джовинацци, так и приглашения новых пилотов, в том числе из Формулы 2. В частности одним из вариантов назывался китаец Гуаньюй Чжоу, которого поддерживают спонсоры.

Впрочем, сам Джовинаци, кажется, уверен в том, что место останется за ним. По крайней мере сам он признался, что даже не изучал альтернативные варианты продолжения карьеры.

«Честно сказать, пока я нацелен на то, чтобы сохранить место в Формуле 1, – сказал Джовинацци. – Когда случится худшее, тогда и подумаю над планами на следующий сезон. Но пока я хочу продолжать работу здесь.

Что до контракта на следующий год, то сейчас спрашивать об этом надо не меня. Я лишь надеюсь заработать побольше очков в финальных гонках сезона и надеюсь, что этого будет достаточно».