Джовинацци подсмотрел рецепт невероятного старта в Имоле на архивных видео
По словам пилота Alfa Romeo, в ночь перед гонкой он внимательно изучил записи выступлений других чемпионатов на этой трассе
Антонио Джовинацци остался последним после квалификации домашнего этапа. Однако на первый отрезок гонки ему поставили шины Soft – при этом у девяти соперников впереди были более жесткие Medium.
Итальянец выдал потрясающий первый круг, завершив его на 14-й позиции. Причем шестерых соперников он опередил за семь поворотов.
«Невероятный первый круг, я выиграл шесть позиций, – рассказал Антонио журналистам. – В субботу вечером я посмотрел множество всевозможных записей со стартами здесь: Формулу Renault, Формулу 4, что-то еще. И смог собрать все то, что увидел, на своем первом круге. Немного везения, немного всего – и готово».
В итоге Джовинацци финишировал в гонке десятым, заработав очки во второй раз за три гонки.
«В начале дистанции я довольно активно атаковал на шинах Soft, а затем перешел на Medium и на них был быстр до самого конца гонки, – сказал он. – Под финиш выло немного сложно, комплект был уже старым и [позади машины безопасности] его температура упала. Оказалось непросто удерживать позади тех, кто ехал на свежем Soft.
Я делал все, что мог, ведь на кону были очки, а они стоят того. чтобы сражаться до последнего. Так что получилось успешно отпраздновать продление контракта.
Кими тоже заработал очки. так что это отличный результат для Alfa Romeo».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Пилоты
|Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Адам Купер