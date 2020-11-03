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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Джовинацци подсмотрел рецепт невероятного старта в Имоле на архивных видео

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Джовинацци подсмотрел рецепт невероятного старта в Имоле на архивных видео
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По словам пилота Alfa Romeo, в ночь перед гонкой он внимательно изучил записи выступлений других чемпионатов на этой трассе

Антонио Джовинацци остался последним после квалификации домашнего этапа. Однако на первый отрезок гонки ему поставили шины Soft – при этом у девяти соперников впереди были более жесткие Medium. 

Итальянец выдал потрясающий первый круг, завершив его на 14-й позиции. Причем шестерых соперников он опередил за семь поворотов. 

 

«Невероятный первый круг, я выиграл шесть позиций, – рассказал Антонио журналистам. – В субботу вечером я посмотрел множество всевозможных записей со стартами здесь: Формулу Renault, Формулу 4, что-то еще. И смог собрать все то, что увидел, на своем первом круге. Немного везения, немного всего – и готово». 

В итоге Джовинацци финишировал в гонке десятым, заработав очки во второй раз за три гонки. 

«В начале дистанции я довольно активно атаковал на шинах Soft, а затем перешел на Medium и на них был быстр до самого конца гонки, – сказал он. – Под финиш выло немного сложно, комплект был уже старым и [позади машины безопасности] его температура упала. Оказалось непросто удерживать позади тех, кто ехал на свежем Soft. 

Я делал все, что мог, ведь на кону были очки, а они стоят того. чтобы сражаться до последнего. Так что получилось успешно отпраздновать продление контракта

Кими тоже заработал очки. так что это отличный результат для Alfa Romeo».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo
Автор Адам Купер

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