Джовинацци отправили на последнее место на старте
Пилот Alfa Romeo получил штраф за внеплановую замену коробки передач
Судьи лишили Антоио Джовинацци 19 места на стартовой решетке. Итальянца отправили на последнее место в наказание за смену коробки передач.
Обычно это чревато потерей пяти мест на старте, но в случае с Джовинацци стандартный штраф оказался неприменим: Антонио превзошел всего одного соперника и не смог потерять все 5 положенных позиций. Вместо этого итальянец лишился всего одного места. В воскресной гонке он будет стартовать 20-м.
Команда решила поставить своему гонщику новую коробку передач после инцидента в квалификации. Там Джовинацци врезался в барьер после собственной ошибки. В качестве меры предосторожности Alfa Romeo сменила агрегат на машине Антонио.
Это третий штраф, который повлиял на расстановку пилотов на старте Гран При Штирии. Сначала судьи лишили трех позиций Ландо Норриса, а затем наложили аналогичное наказание на Шарля Леклера. Пилота Ferrari оштрафовали за блокировку соперников; представитель McLaren получил штраф за обгон под желтым флагом в тренировке.
Гонка Формулы 1 в Шпильберге начнется в в воскресенье, 12 июля, в 16:10 по московскому времени. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Квалификация
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Адам Купер