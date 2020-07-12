Джовинацци отправили на последнее место на старте

Судьи лишили Антоио Джовинацци 19 места на стартовой решетке. Итальянца отправили на последнее место в наказание за смену коробки передач.

Обычно это чревато потерей пяти мест на старте, но в случае с Джовинацци стандартный штраф оказался неприменим: Антонио превзошел всего одного соперника и не смог потерять все 5 положенных позиций. Вместо этого итальянец лишился всего одного места. В воскресной гонке он будет стартовать 20-м.

Команда решила поставить своему гонщику новую коробку передач после инцидента в квалификации. Там Джовинацци врезался в барьер после собственной ошибки. В качестве меры предосторожности Alfa Romeo сменила агрегат на машине Антонио.

Это третий штраф, который повлиял на расстановку пилотов на старте Гран При Штирии. Сначала судьи лишили трех позиций Ландо Норриса, а затем наложили аналогичное наказание на Шарля Леклера. Пилота Ferrari оштрафовали за блокировку соперников; представитель McLaren получил штраф за обгон под желтым флагом в тренировке.

Гонка Формулы 1 в Шпильберге начнется в в воскресенье, 12 июля, в 16:10 по московскому времени. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию.