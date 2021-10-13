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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Джовинацци отказался выполнять приказы Alfa Romeo

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Антонио готовится к уходу из команды?

Джовинацци отказался выполнять приказы Alfa Romeo

По слухам, Антонио Джовинацци наверняка покинет Alfa Romeo в конце нынешнего сезона. Об этом официально еще не объявлено, но косвенное подтверждение нашли в поведении итальянца по ходу Гран При Турции. 

Джовинацци, который финишировал 11-м, меньше, чем на секунду, отстав от очковой зоны, отказался выполнить приказ команды и пропустить вперед своего напарника Кими Райкконена. В Alfa Romeo полагали, что в отличие от Джовинацци Райкконен сможет обогнать Эстебана Окона и набрать для команды очки.

«Мы попросили их поменяться позициями, но в тот момент Антонио начал набирать темп и решил, что хочет остаться впереди, – сказал главный гоночный инженер команды Хеви Пухолар. – Для команды это решение не было оптимальным. 

Не понимаю, почему нельзя было поменяться, ведь в конце гонки, в зависимости от ситуации, мы могли вернуть все обратно. Нам важно набирать очки, а темп Кими в тот момент был боеспособен».

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