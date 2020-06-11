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Формула 1 / Новость

Джовинацци объяснил, почему не попал в Ferrari. Нет, дело не в скорости

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Джовинацци объяснил, почему не попал в Ferrari. Нет, дело не в скорости
Автор:
, редактор
11 июн. 2020 г., 13:13

Антонио просто не повезло с моментом. По крайней мере, так думает он сам

Антонио Джовинацци попал в Формулу 1 благодаря поддержке Ferrari и в этом году проведет второй сезон в составе Alfa Romeo. Прошедшей весной его называли кандидатом на замену Себастьяна Феттеля в Скудерии, но только в случае, если команда не договорится с более сильными пилотами.

Сам итальянец считает, что всерьез побороться за место в кокпите ему помешала нехватка опыта.

«Я все еще часть семьи Ferrari и был счастлив попасть в список претендентов на место в команде, – сказал Джовинацци в эфире Sky Sports. – Мне в карьере ничего не давалось легко. Всегда приходится бороться. Я всегда чем-то жертвовал, чтобы чего-то добиться, а сейчас был не подходящий момент.

Проведя всего 23 Гран При, я сильно вырос в прошлом году. Но в этом сезоне гонок еще не было, так что момент для меня был неудачный. Однако я еще молод и уверен, что если буду продолжать в том же духе, буду бороться и много работать, то получу такую возможность в будущем».

Шарль Леклер в 2019 году попал в Ferrari после всего одного сезона в Alfa Romeo. Но по мнению Джовинацци, у монегаска машина была сильнее: «Знаю, что Шарль тоже провел всего сезон и сразу перешел в Ferrari. Но у нас возникли проблемы с машиной во второй половине чемпионата. Так что хотя я и прибавил как пилот, результатов не было. 

Но я все еще часть Ferrari, И, как говорит Маттиа [Бинотто], команда следит за мной».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Антонио Джовинацци
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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