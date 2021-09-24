Джовинацци объяснил аварию на тренировке в Сочи

Пятница Гран При России Формулы 1 в Сочи прошла почти без происшествий, если не считать небольших контактов Ландо Норриса и Антонио Джовинацци с отбойниками в первой тренировке и разбитого заднего крыла того же Джовинацци во второй. Из-за последнего происшествия заезды даже были остановлены, чтобы маршалы могли спокойно убрать обломки с трассы.

Сам Джовинацци после заездов так объяснил свою аварию, не найдя в происшедшем, впрочем, повода для беспокойств.

«В течение сессии был очень непредсказуемый ветер, и из-за этого я почувствовал недостаточную поворачиваемость, которой не было на предыдущем круге, – сказал пилот Alfa Romeo. – Ну а потом за задел газон задними колесами на выходе из поворота и потерял контроль над машиной.

Жаль, что это произошло. Думаю, что по скорости мы были не так уж и плохи, так что посмотрим, что у нас получится завтра. Но старт уик-энда неплохой. Думаю, завтра все станет понятно, как только мы увидим, сколько воды на трассе и какова наша скорость на мокром покрытии».

Напомним, что в субботу в Сочи ожидается дождь из-за которого уже перенесли на пятницу первую гонку Формулы 3 и могут перенести квалификацию Формулы 1.