Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo Следующая / В Абу-Даби показали новую конфигурацию трассы: фото
Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки

Автор:
, редактор

Итальянский пилот считает свой пит-стоп вредительством со стороны команды

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки

Антонио Джовинацци успешно стартовал на Гран При Мексики, с 11-го места поднявшись на шестое. На рестарте он пропустил вперед Карлоса Сайнса, но смог удержаться на седьмой позиции, отбив атаки Себастьяна Феттеля. 

Однако, уже на 16-м круге Alfa Romeo позвала его на пит-стоп, после которого итальянец вернулся позади пары Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса. Эти пилоты провели пит-стопы уже на первом круге и долго боролись между собой, из-за чего ехали медленно. 

Джовинацци надолго застрял позади них и на финише оказался лишь 11-м. После этого итальянец обвинил свою команду в стратегической ошибке и предположил, что она была допущена умышленно. Отметим, что стартовавший на тех же шинах Феттель провел пит-стоп только на 33-м круге, а Сайнс продержался до 42-го.

«Команда позвала меня в боксы, но проблема в том, что я вернулся позади Риккардо и Боттаса, которые ехали медленно, – сказал Джовинацци. – Я перегрел шины, а темп на Hard был ниже, чем на Medium. Так что я потерял все свое преимущество из-за андерката, который меня заставили сделать. Через какое-то время после пит-стопа мои шины "ушли", а другие после своих остановок поехали быстрее меня. Стратегия была совершенно неверной.

До сих пор я не хотел верить, что стратеги делают все, чтобы испортить мне гонку, но сегодня... Я сильно разочарован».

По слухам, в Alfa Romeo уже решили не продлевать контракт с Джовинацци на следующий год, а сам итальянец вызвал негодование боссов, отказавшись выполнять их приказы в Турции.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo
Предыдущая новость

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo
Следующая новость

В Абу-Даби показали новую конфигурацию трассы: фото

В Абу-Даби показали новую конфигурацию трассы: фото
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться
Формула 1

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Антонио Джовинацци Больше от
Антонио Джовинацци
Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии

СМИ: Джовинацци разозлил Alfa Romeo, его не оставят на 2022-й
Формула 1

СМИ: Джовинацци разозлил Alfa Romeo, его не оставят на 2022-й

Еще два титула. Обзор уик-энда Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo
Формула 1

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.