Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки

Антонио Джовинацци успешно стартовал на Гран При Мексики, с 11-го места поднявшись на шестое. На рестарте он пропустил вперед Карлоса Сайнса, но смог удержаться на седьмой позиции, отбив атаки Себастьяна Феттеля.

Однако, уже на 16-м круге Alfa Romeo позвала его на пит-стоп, после которого итальянец вернулся позади пары Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса. Эти пилоты провели пит-стопы уже на первом круге и долго боролись между собой, из-за чего ехали медленно.

Джовинацци надолго застрял позади них и на финише оказался лишь 11-м. После этого итальянец обвинил свою команду в стратегической ошибке и предположил, что она была допущена умышленно. Отметим, что стартовавший на тех же шинах Феттель провел пит-стоп только на 33-м круге, а Сайнс продержался до 42-го.

«Команда позвала меня в боксы, но проблема в том, что я вернулся позади Риккардо и Боттаса, которые ехали медленно, – сказал Джовинацци. – Я перегрел шины, а темп на Hard был ниже, чем на Medium. Так что я потерял все свое преимущество из-за андерката, который меня заставили сделать. Через какое-то время после пит-стопа мои шины "ушли", а другие после своих остановок поехали быстрее меня. Стратегия была совершенно неверной.

До сих пор я не хотел верить, что стратеги делают все, чтобы испортить мне гонку, но сегодня... Я сильно разочарован».

По слухам, в Alfa Romeo уже решили не продлевать контракт с Джовинацци на следующий год, а сам итальянец вызвал негодование боссов, отказавшись выполнять их приказы в Турции.