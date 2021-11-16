Джовинацци об увольнении из Ф1: Все решили деньги

Антонио Джовинацци в конце 2021 года лишается места основного пилота в команде Alfa Romeo и в Формуле 1. В теории он может остаться запасным гонщиком, но сам пока не дал на это согласия.

На место итальянцу команда пригласила первого в истории китайского пилота Гуаньюя Чжоу. Сам Джовинацци прозрачно намекнул у себя в соцсетях, что считает это решение финансово мотивированным. В Alfa Romeo не раскрывают условия контракта с Чжоу, но по слухам за китайцем стоит серьезная спонсорская поддержка.

«Эмоции, талант, машины, риск, скорость, – написал Джовинацци в инстаграме. – Но когда все решают деньги – это бывает бесчеловечно.

Я верю, что меня ждут сюрпризы в виде непредвиденных результатов, больших или маленьких побед. Я отдамся этому весь. Это моя первая фотография в Формуле 1. И точно не последняя».

Сегодня утром появилась неподтвержденная информация, что теперь Джовинаци перейдет в Формулу Е и будет выступать за команду Dragon Penske.