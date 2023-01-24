Джовинацци не приехал на тесты Ferrari, Шварцман отработал полный день

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Вот уже не первый год Ferrari проводит в разгар зимы своего рода предсезонные сборы – благо, у команды есть собственная тестовая трасса во Фьорано и большой парк машин Ф1 прежних лет.

В этот раз по ходу трехдневных заездов на позапрошлогодней модели SF-21 за руль должны были сесть Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом, а также оба резервиста – Антонио Джовинацци и Роберт Шварцман.

23-летний россиянин первым выехал на трассу во вторник, но вместо половины дня смог остаться в кокпите до самого вечера. На его счастье, Джовинацци задержался в Себринге, где готовится к дебюту в чемпионате WEC за рулем нового гиперкара 499P.

Программа Шварцмана включала отработку базовых процедур, которые гоночная бригада не использовала с прошлогоднего Гран При Абу-Даби. Работе Ferrari помешала прохладная погода, из-за которой было сложно прогрить шины – на Аппенинах сейчас всего несколько градусов выше ноля.

Команда пока не решила, кому из основных гонщиков отдаст машину в среду, а кому – в четверг.