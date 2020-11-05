В подборках фрагментов радиопереговоров, которые публикуются после каждой гонки, болельщики регулярно могут услышать, как пилоты просят своих гоночных инженеров помолчать. Однако Антонио Джовинацци недавно смог понять, насколько тяжело вести гонку в режиме радиомолчания. По ходу Гран При Португалии из-за некоего сбоя он потерял связь с командным мостиком еще на прогревочном круге – и был вынужден обходиться без поддержки инженеров до самого финиша. Подробнее об этом итальянец рассказал в мини-интервью Motorsport.com.

«Не буду вам врать: раньше я был одним из пилотов, про себя мечтавшим о гонках без радио. Чтобы я сам принимал решения, вел гонку абсолютно самостоятельно… Но вот после того, как это на практике случилось в Портимане – повторять этот опыт совсем не хочется.

Силовая установка сейчас – крайне сложная штука. Поэтому тебе обязательно нужен кто-то, в деталях рассказывающий о том, что и как поменять. Если сюда добавить необходимость следить за состоянием шин и держать в уме тактику на гонку, то будет понятно, насколько важно иметь связь с командой.

К примеру, на первом круге я заблокировал одного из колес, появилась проплешина. Но насколько она большая – без помощи телеметрии понять было сложно. Потом у меня была возможность подольше остаться на трассе на шинах Medium… Но, во-первых, без общения с мостиком очень сложно было принять верное решение. А во-вторых, в итоге меня позвали в боксы рановато – но пришлось заезжать, так как я не мог сообщить инженеру свою точку зрения.

Да и быть в полной тишине полтора часа оказалось не самым приятным ощущением. Иногда тишина тебе просто нужна, чтобы сконцентрироваться в ключевой момент гонки, но постоянно “слушать тишину” - тоже плохо. Я понял это только на гонке в Портимане. Так что, теперь никогда не буду мечтать об отключившемся радио».