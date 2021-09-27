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Формула 1 / Гран При России Новости

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин

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Пилот Alfa Romeo объяснил, почему проиграл столько позиций своему напарнику Кими Райкконену

Джовинаци провел гонку без радио и не знал о смене шин

Антонио Джовинаци финишировал на Гран При России только на 18-ой позиции при том, что его напарник Кими Райкконен стал восьмым и заработал очки. Отчасти Райкконену помогло решение одним из первых перейти на промежуточные шины, когда на последних кругах гонки над частью трассы пошел дождь.

Джовинацци, напротив, сменил резину одним из последних, только за два круга до финиша, когда ехать на сликах стало совсем невозможно. После гонки он рассказал, что оказывается в его болиде почти с самого начала не работало радио.

«С самого первого круга у меня отключилось радио, так что я остался без связи с командой, – сказал итальянец. – С этого момента у меня была сложная гонка, в которой я старался экономить топливо, так как не знал, сколько его осталось. Мне оставалось только смотреть на те информационные щиты, которые команда выставляет на стартовой прямой со стороны боксов.

Когда пошел дождь, у меня также не было связи с командой. И в целом гонка оказалось трудной: когда я был на трассе один получалось ехать быстро, но в аэродинамической тени другой машины скорость сразу терялась, что делало обгоны почти невозможными».

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