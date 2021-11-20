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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Джови обвинил Alfa Romeo в жaжде денег. Вaссер ему все объяснил

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Босс комaнды провел воспитaтельную беседу с уволенным пилотом

Джови обвинил Alfa Romeo в жaжде денег. Вaссер ему все объяснил

После Гран При Бразилии Alfa Romeo объявила о замене Aнтонио Джовинацци на Гуанью Чжоу со следующего года. Расстроенный итальянец заявил в соцсетях, что решение было принято из-за денег от спонсоров китайского пилота. Босс команды Фредерик Вассер рассказал, что после этого провел с ним беседу.

«Вы догадываетесь, что я был не слишком доволен [его словами], – сказал Вассер. – Но с другой стороны я понимаю, что это была эмоциональная ситуация для него. 

Мы с ним поговорили. Сейчас он отлично понимает, что должен сосредоточиться на трех оставшихся этапах, они важны для него. Мир автогонок тесен и если он хочет вернуться в Ф1, то должен показать, что не утратил мотивацию». 

Что касается непосредственно слов Джовинацци про роль денег при выборе пилота, в них Вассер не увидел чего-то необычного:

«Гоночный мир зависит от спонсоров, все команды решают финансовые вопросы, тут нет ничего нового».

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