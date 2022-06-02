Джордан: Странно, что Льюиса продолжают считать лучшим

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На протяжении восьми последних лет, что команда Mercedes безоговорочно доминировала в Ф1, ее гонщик Льюис Хэмилтон выиграл шесть чемпионских титулов и побил все исторические рекорды чемпионата.

Однако в 2021-м британца огорчил Макс Ферстаппен, отобравший у Льюиса чемпионство на последнем круге последней гонки, а с сезона-22 Хэмилтон и вовсе оказался далеко от лидеров из-за изменения технического регламента, которое сильно ударило по Mercedes.

По мнению Эдди Джордана, который даже спустя 20 лет после продажи своей команды имеет влияние и связи в паддоке, Льюису стоит привыкать к тому, что он больше не главная звезда чемпионата.

«Меня очень удивляет, что если где-то заходит разговор о Формуле 1, все всегда считают Льюиса номером один, – сказал 74-летний Эдди в эфире телеканала Channel 4. – Но он больше не лучший, даже в своей команде его задвинул в тень Джордж Расселл.

И мне очень любопытно посмотреть, как Льюис собирается действовать, чтобы выбраться из этой ситуации».

Для Хэмилтона нынешний сезон Ф1 стал 16-м в карьере. Гонщику сейчас 37 лет, и старше его во всем пелотоне только Фернандо Алонсо.

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