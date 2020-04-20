Джордан: Только лень помешала Ирвайну стать чемпионом

Эдди Ирвайн считается одним из наиболее одиозных пилотов Формулы 1 рубежа 1990-х и 2000-х. Он запомнился любовью к красивой жизни и вечеринкам, а вот чемпионом мира стать так и не сумел, хотя в 1999 году до последней гонки боролся за титул.

По мнению Эдди Джордана, в команде которого Ирвайн дебютировал в Ф1, всему виной как раз разгульный образ жизни и лень Ирвайна.

«Его было невозможно заставить тренироваться, – вспомнил Джордан, ставший недавно гостем очередного выпуска подкаста Off The Ball. – Он целыми днями сидел на заднице у себя в номере и был самым ленивым гонщиком в истории.

Это на самом деле очень обидно, так как он мог бы запросто стать чемпионом. Но таков был его стиль жизни. Он зависал по ночным клубам и редко просыпался раньше полудня. Я как-то нанял тренера, чтобы он работал в моем фитнес-зале раз в три дня. И сказал ему: «Барри, попробуй что-то сделать с этим парнем». Но все было без толку, поскольку было невозможно представить Ирвайна на пробежке по улицам Оксфорда в 7:30 утра. Он в этот момент скорее плелся домой из клуба, так что если бы и пришел, то скорее всего, еще не успев толком поспать.

Вот таким Эдди Ирвайн был своеобразным животным. С ним было весело работать, но он постоянно меня бесил. И постоянно обводил вокруг пальца. Но таков наш спорт, тут много ярких талантов.

Он вообще был очень хитер. Тот тип ума, который дается не образованием, а называется смекалкой. Он всегда отлично оценивал ситуацию и знал, как использовать ее по максимуму. Это касается не только гонок. У него талант делать деньги, он знает, когда нужно прийти и когда уйти из дела.

Меня он, конечно, достал. Но я уважаю то, как он идет по жизни. Он на самом деле очень беспечен. Я тоже беспечен, но мне далеко до Эдди Ирвайна».