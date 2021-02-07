Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
206 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
262 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
270 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
283 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
298 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
307 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1

Поделились
Комментарии
Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1
Автор:
, редактор

Эдди продолжает вспоминать, как Михаэль дебютировал в его команде

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле 1 на Гран При Бельгии-1991. Он стал седьмым в квалификации, а в гонке прорвался до пятого места, пока не был вынужден сойти из-за поломки машины. 

Эдди Джордан, в чьей команде тогда выступил Шумахер, рассказал, что получить право на дебютную гонку Михаэлю во многом удалось обманом. Немец соврал боссу команды, что уже знаком с трассой в Спа, что было неправдой.

«Он обманул меня, причем нагло, – сказал Джордан в эфире BBC. – Перед этапом я спрашивал его, бывал ли он в Спа раньше. И когда ты спрашиваешь о таком пилота, ты говоришь не о том, был ли он там как турист. Ты спрашиваешь, был ли он там как гонщик. 

Он, как гонщик, этой трассы в глаза не видел. Он бывал в Спа с отцом, когда сам еще выступал в картинге, но никогда не ездил по трассе. Это делает его достижения в тот уик-энд еще более значительными».

Читайте также:

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

Предыдущая новость

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

Следующая новость

Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида

Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер
Команды Jordan
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

2
Формула 1

Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1

3
Формула 1

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

1дн
4
Формула 1

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

1дн
5
Формула 1

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

1дн
Самое важное:
Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида
Формула 1

Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида

8мин
Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1
Формула 1

Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона
Формула 1

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

Секрет рукопожатия, радость отцовства и совет Энцо Феррари. Большое интервью Берни
Формула 1

Секрет рукопожатия, радость отцовства и совет Энцо Феррари. Большое интервью Берни

16ч
В Aston Martin намекнули на контракт с Хюлькенбергом
Формула 1

В Aston Martin намекнули на контракт с Хюлькенбергом

22ч
Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона
Формула 1 / Новость

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

Ральф Шумахер против Ferrari, Феттеля и Хэмилтона
Формула 1 / Самое интересное

Ральф Шумахер против Ferrari, Феттеля и Хэмилтона

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

More from
Михаэль Шумахер
Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров
Формула 1 / Новость

Тост объяснил сходство Мика и Михаэля Шумахеров

Фильм про Шумахера готов, но дата выхода неизвестна
Формула 1 / Новость

Фильм про Шумахера готов, но дата выхода неизвестна

Монтойя: Все трепетали перед Шумахером, но не я
Формула 1 / Новость

Монтойя: Все трепетали перед Шумахером, но не я

More from
Jordan
Японское качество. Какие команды гонялись в Ф1 с моторами Honda
Формула 1 / Самое интересное

Японское качество. Какие команды гонялись в Ф1 с моторами Honda

22 заместителя. Как Вильнёв, Феттель и еще 20 пилотов Формулы 1 сторожили кокпиты для других
Формула 1 / Галерея

22 заместителя. Как Вильнёв, Феттель и еще 20 пилотов Формулы 1 сторожили кокпиты для других

Какой сезон стал лучшим за всю историю Формулы 1? Вот 8 вариантов
Формула 1 / Мнение

Какой сезон стал лучшим за всю историю Формулы 1? Вот 8 вариантов

Самое читаемое Сегодня

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Honda и Red Bull расстались из-за Audi

Секрет рукопожатия, радость отцовства и совет Энцо Феррари. Большое интервью Берни
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет рукопожатия, радость отцовства и совет Энцо Феррари. Большое интервью Берни

В Aston Martin намекнули на контракт с Хюлькенбергом
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Aston Martin намекнули на контракт с Хюлькенбергом

Ральф Шумахер против Ferrari, Феттеля и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Ральф Шумахер против Ferrari, Феттеля и Хэмилтона

Самое важное:

Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида
Формула 1 Формула 1 / Новость

Aston Martin обновит шасси и заднюю подвеску болида

Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

Секрет рукопожатия, радость отцовства и совет Энцо Феррари. Большое интервью Берни
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет рукопожатия, радость отцовства и совет Энцо Феррари. Большое интервью Берни

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.