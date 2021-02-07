Джордан: Шумахер нагло обманул меня ради дебюта в Ф1

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле 1 на Гран При Бельгии-1991. Он стал седьмым в квалификации, а в гонке прорвался до пятого места, пока не был вынужден сойти из-за поломки машины.

Эдди Джордан, в чьей команде тогда выступил Шумахер, рассказал, что получить право на дебютную гонку Михаэлю во многом удалось обманом. Немец соврал боссу команды, что уже знаком с трассой в Спа, что было неправдой.

«Он обманул меня, причем нагло, – сказал Джордан в эфире BBC. – Перед этапом я спрашивал его, бывал ли он в Спа раньше. И когда ты спрашиваешь о таком пилота, ты говоришь не о том, был ли он там как турист. Ты спрашиваешь, был ли он там как гонщик.

Он, как гонщик, этой трассы в глаза не видел. Он бывал в Спа с отцом, когда сам еще выступал в картинге, но никогда не ездил по трассе. Это делает его достижения в тот уик-энд еще более значительными».