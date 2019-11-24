Джордан: Росберг ни за что бы больше не победил Хэмилтона

Нико Росберг покинул Формулу 1 после завершения сезона-2016, в котором завоевал свой единственный чемпионский титул. Немец объяснил решение тем, что добился того, чего хотел от Ф1, и больше не имеет мотивации для выступления. По мнению бывшего руководителя команды Ф1 Эдди Джордана, таким образом Росберг избавил себя от череды поражений в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.

«Нико принял очень умное решение, когда ушел, – цитирует Джордана Gulf News. – Ведь он ни за что бы больше не выиграл чемпионат, при такой форме Льюиса, которая у него сейчас.

Я имею в виду, что Льюис выступает в своем собственном мире и может доминировать так, как хочет».

Росберг и Хэмилтон провели вместе четыре сезона за Mercedes и лишь с четвертой попытки немцу удалось опередить напарника в чемпионате, после чего он завершил карьеру.