Джордан: Росберг ни за что бы больше не победил Хэмилтона
Экс-руководитель Jordan Эдди Джордан считает, что завершение карьеры спасло Росберга от череды поражений.
Нико Росберг покинул Формулу 1 после завершения сезона-2016, в котором завоевал свой единственный чемпионский титул. Немец объяснил решение тем, что добился того, чего хотел от Ф1, и больше не имеет мотивации для выступления. По мнению бывшего руководителя команды Ф1 Эдди Джордана, таким образом Росберг избавил себя от череды поражений в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.
«Нико принял очень умное решение, когда ушел, – цитирует Джордана Gulf News. – Ведь он ни за что бы больше не выиграл чемпионат, при такой форме Льюиса, которая у него сейчас.
Я имею в виду, что Льюис выступает в своем собственном мире и может доминировать так, как хочет».
Росберг и Хэмилтон провели вместе четыре сезона за Mercedes и лишь с четвертой попытки немцу удалось опередить напарника в чемпионате, после чего он завершил карьеру.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Нико Росберг В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Джордан: Росберг ни за что бы больше не победил Хэмилтона
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