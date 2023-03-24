Джордан предложил Формуле 1 идеальный сценарий. Это рокировка Леклера и Хэма

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Пока Red Bull продолжает выигрывать гонку за гонкой – в 13 последних Гран При «Быки» уступили соперникам всего раз, – в стане Mercedes и Ferrari нарастает напряжение. Очевидные проблемы со скоростью техники требуют каких-то перемен.

Экс-глава Jordan F1 Эдди Джордан предложил выход из ситуации, который выглядит весьма привлекательным. По его словам, Льюису Хэмилтону, чей контракт с Mercedes истекает в конце этого года, стоит перейти в Ferrari – а Шарлю Леклеру отправиться в противоположном направлении.

«Формуле 1 нужен Льюис в Ferrari, а самой Ferrari нужен Льюис Хэмилтон, – цитирует ирландца издание OLBG. – Хэму необходима новая команда, способная выиграть титул. Но для этого кому-то придется подвинуться.

Red Bull не захочет ради Льюиса отпускать Серхио Переса, они не станут лишать надежды тех молодых гонщиков, которые сейчас стремятся повторить карьерный путь Макса Ферстаппена.

Можно вспомнить, что Хэмилтон – человек McLaren, но я не вижу возможности его возвращения в эту команду из-за ее нынешнего уровня.

Так что у него есть всего два варианта – остаться в Mercedes или перейти в Ferrari. Пока никакого контракта нет, а Тото Вольф уже сказал, что на месте Льюиса всерьез задумался бы о переходе».

Эдди Джордан Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Эдди продолжил: «Что бы я сам сделал на месте Льюиса, который действительно любит свою команду? Для этого нужно знать, что в действительности происходит в Mercedes.

Мне многое известно об Ф1, но не на эту тему. Также мне сложно судить, что в действительности думает обо всем этом Тото Вольф. НОо я все же полагаю, что он намерен удержать Льюиса. Проблема только в том, что нынешняя Mercedes не слишком хороша для Хэмилтона.

Но самое интересное в этой ситуации, что Шарль Леклер как раз является идеальным для Mercedes типом пилота. Как по мне, их поединок с Джорджем Расселлом стал бы просто невероятным.

На самом деле, такая рокировка пилотов стала бы идеальным сценарием. Я хорошо знаю Леклера – и в человеческом плане он просто замечательный. Это же относится и к Хэмилтону. Так что оба впишутся в новые команды.

Уверен, что всем в Формуле 1 было бы интересно увидеть такую перестановку. Это было бы восхитительно.

Когда я рассуждаю о выступлениях Льюиса за Ferrari – пока это лишь мечта. Он выиграл шесть титулов с Mercedes и может захотеть остаться там. Но все же, великих гонщиков всегда манит великая команда Ferrari. Думаю, выступления в ее составе стали бы для Льюиса отличным завершением карьеры».