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Формула 1 / Новость

Джордан посоветовал Вольфу уйти из Mercedes

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Джордан посоветовал Вольфу уйти из Mercedes
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению Эдди, если босс чемпионов мира решит покинуть чемпионат, то оставит о себе исключительно позитивный воспоминания

Будучи гостем программы Formule 1 cafe, одним из ведущих которой является экс-пилот Роберт Дорнбос, бывший глава команды Ф1, а ныне эксперт Эдди Джордан высказал мнение, что главе Mercedes F1 Тото Вольфу стоит всерьез задуматься об уходе со своего поста. 

Разговор начался с обсуждения недавних слухов о возможной продаже Mercedes нефтехимической компании Ineos.

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Джордан, который уже не раз шокировал гоночную общественность своими заявлениями (которые далеко не всегда оказывались правдой), на этот раз заявил без обиняков: «В чем я абсолютно уверен – это в том, что в итоге Ineos непременно купит Mercedes».

После этого беседа перешла на Вольфа и его контракт с Mercedes, который стороны пока не спешат продлевать. Отвечая на вопрос, может ли быть так, что этого не случится вовсе, Эдди отметил: «Такое вполне возможно».

Он объяснил: «Тото добился невероятных успехов. Но сейчас для него пришло время уходить. Он уже выиграл все, что можно. И больше того – создал миф вокруг Льюиса Хэмилтона и команды. 

Важно помнить, что в жизни есть удачные времена и есть неудачные. И для Тото сейчас более чем удачный период. Будь я его советником, я бы сказал: «Пожалуйста, уходи. Забирай деньги, что тебе сейчас готовы заплатить. Так много больше не будет»».

Джордан намекнул, что Вольф мог бы после ухода из Mercedes возглавить команду Aston Martin, однако по этому поводу высказывался крайне осторожно, избегая категоричных реплик.

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Прежде Джордан и Вольф уже устраивали заочные словесные баталии. В 2017-м ирландец заявил о скорой продаже Mercedes, на что глава команды попросил Эдди не болтать о том, чего не знает. В ответ ирландец заявил, что никто не сможет заткнуть его. Время показало, кто оказался прав в той истории.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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