Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
121 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля

Поделились
Комментарии
Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля
Автор:
, Ответственный редактор
28 июл. 2020 г., 12:44

По мнению бывшего босса команды Формулы 1, опытные гонщики имеют свои плюсы, но лучше давать дорогу молодым

Вопрос с будущим Себастьяна Феттеля остается едва ли не главным в Формуле 1. Слухи прочат четырехкратного чемпиона мира в Aston Martin.

С 2021-го команда Racing Point должна сменить имя, и хотя формально у ее гонщиков Серхио Переса и Лэнса Стролла имеются действующие контракты, есть основания полагать, что первого из них может заменить Феттель.

Основатель этого гоночного коллектива (под именем Jordan) Эдди Джордан, рассуждая о нынешнем положении Себа, признал, что его потеря здорово ударила бы по всей Ф1.

«Я бы хотел видеть его за рулем, – сказал ирландец в официальном подкасте F1 Nation. – В моем случае лучшие результаты [команды Jordan], самая первая победа, пришли с Дэймоном Хиллом, который был близок к завершению карьеры по возрасту. 

Так что Феттель со своими титулами, конечно, стал бы подарком для любой команды. Но стал бы я разрушать ради него сложившиеся связи, терять деньги от Серхио, ломать выработанный ритм?

Сможет ли Себ вновь разжечь в себе прежний огонь, демонстрировать прежний энтузиазм и прежнюю харизму? В его годы это уже непросто. Позвал бы я его в свою команду? Наверное, нет. Ведь, кроме всего прочего, сейчас на пороге Ф1 стоит огромное количество молодых ребят, которые хотят здесь выступать».

Читайте также:

Джордан добавил: «Год назад мало кто мог представить себе, что Шарль Леклер уже в дебютном сезоне [за Ferrari] практически уничтожит Феттеля, причем в нескольких компонентах. Но вышло именно так. Шарль теперь останется лидером Ferrai очень надолго.

Вы спрашиваете, смог бы Феттель на равной машине ехать на уровне Льюиса Хэмилтона? Сейчас ему психологически не удается этого даже с Леклером. И думаю, с Льюисом он бы тоже не справился. Именно так я бы оценивал ситуацию с позиции босса команды».

Эдди Джордан, Флавио Бриаторе и Берни Эклстоун

Эдди Джордан, Флавио Бриаторе и Берни Эклстоун

Фото: Sutton Images

«Вас замечают тогда, когда начинают опасаться»  

Также Джордан затронул другой злободневный вопрос Формулы 1: протест Renault на использование Racing Point копий прошлогодних машин Mercedes.

«Если бы я работал в Racing Point, то был бы очень доволен этой историей, – сказал Эдди, чья команда стала после нескольких преобразований нынешним коллективом Лоуренса Стролла. – Причина вот в чем: если люди решаются опротестовать то, что вы делаете, значит, вы вызываете у них опасения. Легально это или нелегально, мне не так интересно. Я не судья и уж точно не технический эксперт. Придет время – и нам дадут ответ. 

Но я буду удивлен, если в итоге это окажется наглым обманом и вопиющим нарушением правил. Мне не кажется, что все обстоит именно так, хотя, разумеется, такой подход и раздражает другие команды».

Читайте также:

 

Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании

Предыдущая новость

Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эдди Джордан , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Racing Point
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле
Формула 1 Формула 1 / Интервью

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме

Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля

Горячая картошка Феттель. Как команды Ф1 передают Себа друг другу
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Горячая картошка Феттель. Как команды Ф1 передают Себа друг другу

Чего ждать от Квята в Сильверстоуне? Там он всегда готов к прорыву и топ-10
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Чего ждать от Квята в Сильверстоуне? Там он всегда готов к прорыву и топ-10

Honda улучшила мотор, пока другим запрещали. FIA все объяснила
Формула 1 Формула 1 / Новость

Honda улучшила мотор, пока другим запрещали. FIA все объяснила

McLaren объявила о контракте с Gulf
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren объявила о контракте с Gulf

McLaren не станет покупать коробку передач у Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren не станет покупать коробку передач у Mercedes

Самое важное:

Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля

Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании

McLaren объявила о контракте с Gulf
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren объявила о контракте с Gulf

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле
Формула 1 Формула 1 / Интервью

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле

Самое читаемое

1
Формула 1

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле

2
Формула 1

Горячая картошка Феттель. Как команды Ф1 передают Себа друг другу

3
Формула 1

«Породистая мышь». Чернокожий гонщик обвинил трехкратного чемпиона Ф1 в расизме

4
Формула 1

Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля

5
Формула 1

Чего ждать от Квята в Сильверстоуне? Там он всегда готов к прорыву и топ-10

Последние видео

Гонка на шестерых. Самый нелепый Гран При Формулы 1 03:41
Формула 1

Гонка на шестерых. Самый нелепый Гран При Формулы 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

Самое важное:

Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля
Формула 1

Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля

Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании
Формула 1

Как действующие гонщики выступали в Гран При Великобритании

McLaren объявила о контракте с Gulf
Формула 1

McLaren объявила о контракте с Gulf

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле
Формула 1

«Не ждите побед до 2022-го». Президент Ferrari дал большое интервью о планах, Бинотто и Феттеле

В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes
eSpt

В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.