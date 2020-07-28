Джордан посоветовал Racing Point не брать Феттеля

Вопрос с будущим Себастьяна Феттеля остается едва ли не главным в Формуле 1. Слухи прочат четырехкратного чемпиона мира в Aston Martin.

С 2021-го команда Racing Point должна сменить имя, и хотя формально у ее гонщиков Серхио Переса и Лэнса Стролла имеются действующие контракты, есть основания полагать, что первого из них может заменить Феттель.

Основатель этого гоночного коллектива (под именем Jordan) Эдди Джордан, рассуждая о нынешнем положении Себа, признал, что его потеря здорово ударила бы по всей Ф1.

«Я бы хотел видеть его за рулем, – сказал ирландец в официальном подкасте F1 Nation. – В моем случае лучшие результаты [команды Jordan], самая первая победа, пришли с Дэймоном Хиллом, который был близок к завершению карьеры по возрасту.

Так что Феттель со своими титулами, конечно, стал бы подарком для любой команды. Но стал бы я разрушать ради него сложившиеся связи, терять деньги от Серхио, ломать выработанный ритм?

Сможет ли Себ вновь разжечь в себе прежний огонь, демонстрировать прежний энтузиазм и прежнюю харизму? В его годы это уже непросто. Позвал бы я его в свою команду? Наверное, нет. Ведь, кроме всего прочего, сейчас на пороге Ф1 стоит огромное количество молодых ребят, которые хотят здесь выступать».

Джордан добавил: «Год назад мало кто мог представить себе, что Шарль Леклер уже в дебютном сезоне [за Ferrari] практически уничтожит Феттеля, причем в нескольких компонентах. Но вышло именно так. Шарль теперь останется лидером Ferrai очень надолго.

Вы спрашиваете, смог бы Феттель на равной машине ехать на уровне Льюиса Хэмилтона? Сейчас ему психологически не удается этого даже с Леклером. И думаю, с Льюисом он бы тоже не справился. Именно так я бы оценивал ситуацию с позиции босса команды».

Эдди Джордан, Флавио Бриаторе и Берни Эклстоун Фото: Sutton Images

«Вас замечают тогда, когда начинают опасаться»

Также Джордан затронул другой злободневный вопрос Формулы 1: протест Renault на использование Racing Point копий прошлогодних машин Mercedes.

«Если бы я работал в Racing Point, то был бы очень доволен этой историей, – сказал Эдди, чья команда стала после нескольких преобразований нынешним коллективом Лоуренса Стролла. – Причина вот в чем: если люди решаются опротестовать то, что вы делаете, значит, вы вызываете у них опасения. Легально это или нелегально, мне не так интересно. Я не судья и уж точно не технический эксперт. Придет время – и нам дадут ответ.

Но я буду удивлен, если в итоге это окажется наглым обманом и вопиющим нарушением правил. Мне не кажется, что все обстоит именно так, хотя, разумеется, такой подход и раздражает другие команды».