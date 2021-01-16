Джордан посоветовал Mercedes расстаться с Хэмилтоном

За два месяца до старта тестов у Mercedes по-прежнему нет контракта с Льюисом Хэмилтоном. Как поговаривают, британец хочет не только круглую сумму в качестве зарплаты, щедрые бонусы и дорогой суперкар, но и другие преференции.

В штутгартском концерне не согласились подписать с сэром Льюисом многолетний контракт, а глава команды Тото Вольф отметил, что с решением этого вопроса можно ждать хоть до начала тестов.

Тем временем находятся те, кому не по душе такое поведение семикратного чемпиона мира. Эдди Джордан – бывший босс команды Ф1, а сейчас телевизионный эксперт – прямо сказал, что гонщик не вправе ставить условия команде, за которую хочет выступать.

«Был бы я боссом Daimler, указал бы ему на дверь, – сказал ирландец в интервью F1-insider. – Или ты выступаешь на предложенных условиях, или сматываешь удочки».

Джордан добавил, что его источники говорят о желании Хэмилтона получить больше влияния на Daimler. При этом Эдди уверен, что автопроизводитель на такое не согласится.

«Я бы напомнил Льюису, что сказал Берни Экклстокн после смерти Айртона Сенны, – объяснил Джордан. – Берни тогда был шокирован не меньше других. Но он собрал нас и сказал: «Прекращайте ныть. Незаменимых нет»».