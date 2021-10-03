Эдди Джордан уже давно продал свою команду, которая прошла несколько эволюций и сейчас называется Aston Martin. Сам колоритный ирландец по-прежнему регулярно посещает паддок и часто делится с поклонниками Ф1 всевозможными теориями, слухами и предположениями.

Недавно 73-летний Джордан стал гостем подкаста F1 Nation, в котором речь зашла о том, что после 2012 года все победы в Формуле 1 Британии приносит исключительно Льюис Хэмилтон.

Сэр семикратный действительно добился впечатляющих успехов, однако все его соотечественники до недавнего времени выглядели на трассах Гран При куда скромнее. Впрочем, сейчас ситуация меняется: Джордж Расселл завоевал дебютный подиум в Спа и готовится перейти в Mercedes, а Ландо Норрис в Сочи впервые в карьере стартовал с поула и едва не одержал победу.

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Оценивая молодых пилотов нынешней Формулы 1, Джордан предположил, что следующим британским чемпионом будет именно Ландо.

«Мне очень нравится Норрис, – объяснил Эдди. – Я считаю его особенным пилотом.

Должен отметить, что Пьер Гасли тоже удивляет меня каждый раз, когда я вижу его за рулем. Он способен делать по-настоящему серьезные вещи, как мы убедились в прошлом году после его победы [в Монце].

Не знаю, насколько в действительности хороша их машина, но руководитель команды Франц Тост – старый хитрец, так что машина должна быть вполне хорошей.

Мне сложно оценивать других в персональном плане, но когда мы работали с [бывшим главой Force India Виджеем] Мальей, мне очень нравился Окон. Он показал себя настоящим профессионалом, когда выиграл гонку [в Венгрии], где прессинг был очень серьезным.

Понятно, что ему очень помог Алонсо, а также общее развитие событий. Но можно ли говорить, что Окон уже готов к регулярной борьбе за победы? Я думаю, что пока еще нет.

На самом деле, сейчас очень мало кто дотягивается до уровня Макса и Льюиса. И если уж называть кого-то, кто выделяется на фоне других – это именно Норрис.

Думаю, если мы говорим о следующем британском чемпионе мира, то присмотреться стоит именно к Ландо Норрису».

Сейчас пилот McLaren занимает четвертое место в общем зачете Ф1, уступая 12 очков Валттери Боттасу.