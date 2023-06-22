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Джордан о Ферстаппене: Из-за него гонки стали до смерти скучными

Бывший глава побеждавшей команды Ф1 сказал вслух то, о чем в действительности думают очень многие поклонники Больших Призов

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

В сезоне-2022 Макс Ферстаппен одержал 15 побед в Гран При, что стало новым историческим рекордом Ф1. Но велика вероятность, что голландец перекроет свой же рекорд в нынешнем чемпионате мира – за восемь первых этапов гонщик уже стал сильнейшим шесть раз, а форма Red Bull уже заставила паддок говорить, что команде по силу завершить год без единого поражения. 

И хотя болельщикам самого Макса такие выступления наверняка приносят удовольствие, все остальные уже порядком устали от однообразия протоколов. Шутка ли – в общей сложности Ферстаппен уже провел на первой позиции 358 кругов, а все его соперники, вместе взятые – 129.

По мнению популярного эксперта Эдди Джордана, доминирование голландского гонщика выглядит даже более впечатляющим, чем у Михаэля Шумахера в его лучших сезонах за Ferrari. 

«Со временем Макс станет величайшим гонщиком в истории, так он хорош, – сказал ирландец в подкасте Formula For Success. – Но должен сказать, что несколько последних гонок мне совсем не понравились. Из-за него они вышли до смерти скучными. Это даже скучнее, чем во времена Шумахера». 

Даже глава Red Bull Кристиан Хорнер уже заговорил о том, что Red Bull выиграет все гонки в сезоне-2023. 

«Мы не заглядываем далеко в будущее, – сказал Хорнер по ходу уик-энда в Канаде. – По силам ли нам завершить сезон без поражений? Да. Сможем ли мы добиться этого? Кто знает. 

Здесь так много неизвестных переменных, что мы занимаемся каждой гонкой по отдельности. При этом команда отлично справляется, а Макс сейчас невероятно хорош». 

Результативность Ферстаппена в сезоне-2022 составила 68,18% выигранных гонок. Это не рекорд чемпионата мира – большего в новейшей истории смогли добиться Михаэль Шумахер (72,22% в 2004-м) и Себастьян Феттель (68,42% в 2013-м). Если вспоминать более ранние события, то в сезоне-52 Альберто Аскари выиграл шесть из восьми этапов (75%).

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