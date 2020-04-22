Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами
Бывший владелец собственной команды Формулы 1 назвал еще одного многократного чемпиона, превосходившего своими качествами и немца, и бразильца
Бывший руководитель команды Формулы 1 Эдди Джордан известен своими яркими и противоречивыми высказываниями. На этот раз британец заявил, что ни семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, ни трехкратный чемпион Айртон Сенна не были лучшими гонщиками в истории.
«Я бы хотел назвать Михаэля лучшим, но не могу, – сказал Джордан в очередном выпуске подкаста Off the Ball. – Потому что он манипулировал контрактами других пилотов. И у Эдди Ирвайна, и у Рубенса Баррикелло были пункты в контрактах, что при необходимости они должны уступать Михаэлю .
Обычно людей шокируют мои слова о том, что ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими из тех, с кем я боролся или сотрудничал. Лучшим был Прост».
Джордан также объяснил, чем французский пилот выделялся на фоне конкурентов: «Я люблю Проста за то, что он выдержал испытание временем, остался прежним. Его большая сила в том, что его не волновало, кто его напарник. Он был командным игроком».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Айртон Сенна В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами
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