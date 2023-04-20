Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1

В 2021 году, когда в Больших Призах начали действовать ограничения бюджетов, всего одна команда не смогла выполнить их требования. Red Bull Racing допустила перерасход в пару миллионов долларов, за что ей присудили штраф в $7 млн и сократили на 10% время работы в аэродинамической трубе.

Глава коллектива Кристиан Хорнер назвал такие меры «драконовскими», но в паддоке с ним согласны далеко не все.

Так или иначе, но «Быки» завершили сезон-2022 с двумя титулами, а в нынешнем чемпионате их преимущество даже выросло. Макс Ферстаппен с Серхио Пересом пока не отдали соперникам ни одного поула и ни одной победы. Из 132 возможных команда заработала по итогам трех первых Гран При 123 очка.

Популярный эксперт Эдди Джордан увидел в такой ситуации свидетельство того, что финансовые правила в Ф1 работают не лучшим образом.

«Лимит бюджетов – это фарс, – сказал 75-летний ирландец в интервью The Independent. – Сейчас команды научились обходить любые правила. Я вообще не воспринимаю этот лимит всерьез. Как по мне, контролировать его соблюдение попросту невозможно.

Мне сложно судить, по справедливости оштрафовали Red Bull или нет. Но совершенно точно могу сказать, что наказание не возымело никакого действия. Только посмотрите, что они творят на трассах».

Он добавил: «Очень сложно ожидать, что кто-то в нынешнем сезоне сможет навязать борьбу Red Bull. Мне бы очень хотелось сказать, что говорить об этом еще рано – но сердце подсказывает, что вопрос уже решен.

Я просто не вижу ни у кого достаточной силы, знаний, скорости и способностей, чтобы угнаться за пилотами Red Bull».