Джордан: Mercedes и Льюис подпишут контракт до конца января

За два месяца до первой гонки нового сезона чемпионская команда Mercedes так и не объявила, кто поедет в ее составе вместе с Валттери Боттасом. Еще недавно казалось, что на это место нет и не может быть иных кандидатов кроме Льюиса Хэмилтона, однако переговоры с британцем об условиях продолжения сотрудничества внезапно зашли в тупик.

Однако ждать осталось недолго, уверен Эдди Джордан. Ирландец по-прежнему хорошо осведомлен обо всем, что происходит в мире Ф1, хотя некоторые из сделанных им громких заявлений в итоге не подтвердились.

«Я уверен, что все решится в ближайшую неделю, – сказал 72-летний Джордан агентству PA. – Я не допускаю, что эта история может затянуться до февраля.

Что Mercedes делать без Льюиса? Конечно, они могут взять кого-то другого, но Тото [Вольф] так дела не ведет.

Зимой он увеличил свой пакет акций, привел INEOS в качестве нового совладельца. Понятно, что ему не хочется ходить по паддоку и высматривать, кого бы взять. Он хочет продолжать с тем парнем, который уже есть. Ему нужен король всех королей Формулы 1, а это Льюис Хэмилтон».

Говоря о финансовых требованиях нового британского сэра, Джордан счел их вполне обоснованными.

«Призовые от телетрансляций, которые Mercedes получила за победу в обоих зачетах чемпионата – разве они не являются в значительной мере заслугой Льюиса? – сказал Эдди. – Он остается важнейшим фактором успеха, и это должно быть вознаграждено.

С кем в первую очередь хотят говорить телевизионщики? С Льюисом. Чьи комментарии повторяют чаще других? Конечно, его.

Если вспомнить, [баскетболист] ЛеБрон Джеймс и [гольфист] Тайгер Вудс приходили к организаторам своих чемпионатов и говорили, что благодаря им спорт получил больше внимания и поддержки болельщиков, а такие вещи нужно компенсировать.

Пусть и Льюису выплачивают [в Mercedes] те деньги, которые его стараниями получила команда. Я не понимаю, почему он этого не достоин?

Кто-то может сказать, что он и так получает слишком много. Возможно, это действительно так. Но ведь мы все говорили, что никто и никогда не приблизится к достижениям Михаэля Шумахера, а теперь у нас есть гонщик, который вот-вот превзойдет его и станет восьмикратным чемпионом мира. И, между прочим, Льюис продолжает прибавлять».

Ранее тот же Джордан советовал Mercedes отказаться от услуг Хэмилтона из-за его завышенных требований.