Джордан: Командам Формулы 1 не нужны Деннисы и Уильямсы

Эдди Джордан, в течение 15 лет руководивший собственной командой Формулы 1, не хотел бы сейчас возглавить коллектив, выступающий в чемпионате мира. Об этом Джордан рассказал в интервью изданию The Race – когда его спросили, мог ли бы он согласиться на предложение стать наемным менеджером по аналогии с недавно возглавившим Williams Йостом Капито.

«Сейчас все по-другому, – обосновал свой ответ ирландец. – Не лучше и не хуже – просто по-другому. Сейчас в работе команды очень сильна корпоративная составляющая, команда становится весьма сложной системой. И для работы в таких системах нужны высококвалифицированные люди, которые могут управлять сложными процессами.

Вы уже не увидите в Ф1 людей, похожих на Рона Денниса, Фрэнка Уильямса, Кена Тиррелла или меня – командам они просто не нужны. Для нас это не было частью сложной системы инвестиций, для нас Формула 1 была главной и единственной ставкой. Слишком мало получил денег от Экклстоуна [в рамках распределения призовых по итогам сезона] – у тебя большие проблемы. И эта ситуация создавала людей особого типа.

Я был погружен в жизнь своей команды с головой, постоянно держал руку на пульсе. И мне нравилось, что я принимаю решения сам, что надо мной нет начальников. Сейчас все это выглядит старомодно. И я даже не знаю, кто мог бы позвать меня на полноценную работу, а не просто для торговли лицом и бесед с нужными людьми».

Напомним, что после нескольких смен собственников и имен команда, ранее известная как Jordan, сейчас принадлежит Лоуренсу Строллу и в новом сезоне Формулы 1 примет участие под именем Aston Martin.