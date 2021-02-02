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Джордан: Командам Формулы 1 не нужны Деннисы и Уильямсы

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Джордан: Командам Формулы 1 не нужны Деннисы и Уильямсы
Автор:
, Главный редактор

72-летний специалист считает, что время независимых руководителей в Формуле 1 прошло

Эдди Джордан, в течение 15 лет руководивший собственной командой Формулы 1, не хотел бы сейчас возглавить коллектив, выступающий в чемпионате мира. Об этом Джордан рассказал в интервью изданию The Race – когда его спросили, мог ли бы он согласиться на предложение стать наемным менеджером по аналогии с недавно возглавившим Williams Йостом Капито.

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«Сейчас все по-другому, – обосновал свой ответ ирландец. – Не лучше и не хуже – просто по-другому. Сейчас в работе команды очень сильна корпоративная составляющая, команда становится весьма сложной системой. И для работы в таких системах нужны высококвалифицированные люди, которые могут управлять сложными процессами.

Вы уже не увидите в Ф1 людей, похожих на Рона Денниса, Фрэнка Уильямса, Кена Тиррелла или меня – командам они просто не нужны. Для нас это не было частью сложной системы инвестиций, для нас Формула 1 была главной и единственной ставкой. Слишком мало получил денег от Экклстоуна [в рамках распределения призовых по итогам сезона] – у тебя большие проблемы. И эта ситуация создавала людей особого типа.

Я был погружен в жизнь своей команды с головой, постоянно держал руку на пульсе. И мне нравилось, что я принимаю решения сам, что надо мной нет начальников. Сейчас все это выглядит старомодно. И я даже не знаю, кто мог бы позвать меня на полноценную работу, а не просто для торговли лицом и бесед с нужными людьми».

Напомним, что после нескольких смен собственников и имен команда, ранее известная как Jordan, сейчас принадлежит Лоуренсу Строллу и в новом сезоне Формулы 1 примет участие под именем Aston Martin.

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Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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