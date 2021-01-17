Джордан: Феттеля зря наняли, а Стролл – волшебный мешок

В 2021 году Себастьян Феттель будет выступать за Aston Martin, с которой заключил многолетний контракт, покинув Ferrari. Немец проиграл два последних сезона своему напарнику Шарлю Леклеру, после чего Скудерия решила с ним расстаться.

Тем не менее, в Aston Martin расторгли многолетний контракт с Серхио Пересом специально, чтобы нанять Феттеля. Бывший босс команды Формулы 1 Эдди Джордан считает этот ход ошибкой.

«Мне очень нравится Феттель, но мне кажется, Aston Martin ошиблась, подписав его, – сказал Джордан F1-Insider. – Его два последних сезона в борьбе с Леклером были жалкими. Не знаю, почему он так плохо выглядел, у него же четыре титула. Но мне кажется, свой пик он прошел. В любом случае, я бы на их месте оставил Серхио Переса».

Напарником Феттеля будет сын владельца команды Лэнс Стролл. Джордан не смог предположить, чего можно ожидать от канадца: «Лэнс как волшебный мешок – никогда не понятно, что внутри. Иногда едет хорошо, а иногда очень плохо. Его можно каким угодно назвать, но только не стабильным».