Джордан: Феттеля зря наняли, а Стролл – волшебный мешок
Эдди прошелся по паре пилотов Aston Martin
В 2021 году Себастьян Феттель будет выступать за Aston Martin, с которой заключил многолетний контракт, покинув Ferrari. Немец проиграл два последних сезона своему напарнику Шарлю Леклеру, после чего Скудерия решила с ним расстаться.
Тем не менее, в Aston Martin расторгли многолетний контракт с Серхио Пересом специально, чтобы нанять Феттеля. Бывший босс команды Формулы 1 Эдди Джордан считает этот ход ошибкой.
«Мне очень нравится Феттель, но мне кажется, Aston Martin ошиблась, подписав его, – сказал Джордан F1-Insider. – Его два последних сезона в борьбе с Леклером были жалкими. Не знаю, почему он так плохо выглядел, у него же четыре титула. Но мне кажется, свой пик он прошел. В любом случае, я бы на их месте оставил Серхио Переса».
Напарником Феттеля будет сын владельца команды Лэнс Стролл. Джордан не смог предположить, чего можно ожидать от канадца: «Лэнс как волшебный мешок – никогда не понятно, что внутри. Иногда едет хорошо, а иногда очень плохо. Его можно каким угодно назвать, но только не стабильным».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Лэнс Стролл
|Команды
|Aston Martin Racing
|Автор
|Иван Матушкин